Ο σωστός τρόπος να καθαρίσετε τα πατουσάκια του σκύλου σας αν έχει πατήσει λάσπες

Ένας από τους εφιάλτες όσων έχουν σκύλο είναι οι συχνά λασπωμένες πατούσες του. Όχι μόνο επειδή δυσκολεύονται να τις καθαρίσουν, αλλά και γιατί πριν καν το καταλάβουν, εκείνος έχει πατήσει στα χαλιά και τους καναπέδες και έχει γεμίσει τα πάντα με λάσπη.

Αν ανήκετε και εσείς σε αυτή την κατηγορία σκυλογονιών, ακολουθήστε μερικές χρήσιμες συμβουλές για το πώς να καθαρίζετε σωστά τα ποδαράκια του σκύλου σας. Δείτε επίσης τι μπορείτε να κάνετε για να αποφύγετε το βρώμικο σπίτι.

Αποφύγετε στις βόλτες σας τις περιοχές που έχουν χώματα και λάσπες

Η πρόληψη είναι καλύτερη από την προσπάθεια να καθαρίσετε τις λασπωμένες πατούσες, οπότε αποφύγετε τις περιοχές με λάσπες αν αυτό είναι εφικτό. Φυσικά, μπορεί να μην είναι δυνατό να αποτρέψετε εντελώς κάτι τέτοιο, όμως λαμβάνοντας τα μέτρα σας δεν θα αντιμετωπίζετε συχνά τέτοιες καταστάσεις. Προτιμήστε να πηγαίνετε βόλτες σε μέρη που δεν έχει χώματα αλλά σε δρόμους που καλύπτονται με γρασίδι ή τσιμέντο. Αν δεν μπορείτε να αποφύγετε τη λάσπη, μπορείτε να καθαρίσετε τις βρώμικες πατούσες του σκύλου σας ακολουθώντας τις παρακάτω συμβουλές:

Διατηρήστε τις τρίχες στα πόδια του σκύλου σας κοντές

Όσο πιο μακριές είναι οι τρίχες στις πατούσες του σκύλου σας, τόσο περισσότερη λάσπη θα έχετε να καθαρίσετε. Μάλιστα, μέσα σε όλα αυτά τα χώματα ίσως βρείτε πετραδάκια και φύλλα που μπορεί να ενοχλήσουν τον τετράποδο φίλο σας. Πάρτε ένα ψαλιδάκι και τριμάρετε τις τρίχες που προεξέχουν, πάντα με πολλή προσοχή.

Παπουτσάκια για σκύλους

Η αλήθεια είναι ότι εδώ οι απόψεις διίστανται, αλλά πολλοί είναι οι κηδεμόνες σκύλων επιλέγουν να φοράνε στο κατοικίδιό τους παπούτσια. Αν και ο δικός σας σκύλος αισθάνεται άνετα με κάτι τέτοιο, μπορεί να δοκιμάσετε να του φορέσετε ειδικά παπουτσάκια για σκύλους, φροντίζοντας πάντα να νιώθει άνετα και να μην ενοχλείται.

Η εκπαίδευση μετράει

Πόσες φορές δεν έχετε προλάβει τον σκύλο σας κι αυτός έχει μπει μέσα στο σπίτι, έχει πηδήξει πάνω στην πολυθρόνα την οποία έκανε “καινούργια”; Υπάρχει τρόπος να αποτρέψετε αυτή τη συμπεριφορά με τη σωστή εκπαίδευση. Μάθετε στο κουτάβι σας να μην μπαίνει μέσα στο σπίτι πριν του δώσετε την εντολή και μάθετέ του να σας δίνει το πόδι του όταν του το ζητάτε. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

Βάλτε μια πετσέτα στην πόρτα

Προτού μπει μέσα στο σπίτι ο σκύλος σας και γεμίσει λασπωμένα αποτυπώματα όλο το χώρο, κάντε το εξής: κρεμάστε δίπλα στην εξώπορτα μια πετσέτα, απλώσετε την όταν επιστρέψετε και τοποθετήστε τον σκύλο σας επάνω. Εκεί μπορείτε να καθαρίσετε τα ποδαράκια του χωρίς να λερώσει το σπίτι -εδώ βοηθάει και το προηγούμενο βήμα που είναι η εκπαίδευση, αφού το σκυλάκι σας θα σας δίνει το πόδι του όταν του το ζητάτε. Κάντε το με σχολαστικότητα και χρησιμοποιήστε υγρά μαντιλάκια για σκύλους για μεγαλύτερη ευκολία. Στη συνέχεια μπορείτε να του πλύνετε τα πόδια του με χλιαρό νεράκι για να είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει ίχνος βρωμιάς. Τώρα αν ο τετράποδος φίλος σας έχει βουτηχτεί στη λάσπη προσπαθήστε να αφαιρέσετε όσο περισσότερη βρωμιά γίνεται πριν περάσετε το κατώφλι του σπιτιού, και πηγαίνετε τον κατευθείαν για μπάνιο.

Η λύση εδώ είναι τα καλύμματα για τα έπιπλά σας. Τοποθετήστε κάποιο ριχτάρι στα έπιπλα που αγαπά να κάθεται ο σκύλος σας, έτσι ώστε αν τα λερώσει να πλύνετε μόνο αυτά και να μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε ολόκληρο τον καναπέ για παράδειγμα. Μια ακόμη συμβουλή είναι να τοποθετήσετε ένα χαλάκι μετά την πόρτα γιατί πολλά είναι τα σκυλιά που όταν είναι βρώμικα θα θελήσουν να τριφτούν σε κάποια επιφάνεια για να καθαριστούν. Ίσως αυτή η συμβουλή βοηθήσει και στη δική σας περίπτωση.

Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να έχετε στην τσάντα σας πάντα μαντηλάκια για σκύλους. Αν σκοπεύετε να μπείτε σε αυτοκίνητο φίλου υπάρχει πιθανότητα αυτός να μην έχει, γι’ αυτό και πρέπει να είστε εφοδιασμένοι. Αν πρόκειται να ταξιδέψετε με το δικό σας αυτοκίνητο, τότε μπορείτε να τα έχετε αποθηκεύσει στο ντουλαπάκι. Θα πρέπει να τα τσεκάρετε αν τακτά χρονικά διαστήματα γιατί μπορεί να έχουν “στεγνώσει”.

Σίγουρα έστω και μία φορά θα έρθετε αντιμέτωποι με βρώμικα και λασπωμένα πατούσια, γι’ αυτό φροντίστε να είστε προετοιμασμένοι για όλα.