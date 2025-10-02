Ο Σάββας Ξενιτόπουλος νέος πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κορδελιού – Ευόσμου

Ο Σάββας Ξενιτόπουλος εξελέγη απόψε νέος πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κορδελιού – Ευόσμου, διαδεχόμενος τον Μίμη Κεραμιδά, που υπέβαλε την παραίτησή του συνολικά από το δημοτικό συμβούλιο. Ο νέος πρόεδρος εξελέγη με 29 θετικές ψήφους, έξι αρνητικές και δύο λευκά.

Στην εισαγωγική τοποθέτησή ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου Λευτέρης Αλεξανδρίδης μίλησε με θερμά λόγια για τον κ. Ξενιτόπουλο, εξαίροντας το ήθος και την εργατικότητά του, ενώ ευχαρίστησε τον απελθόντα Μίμη Κεραμιδά για τις υπηρεσίες που προσέφερε. Εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων εξέφρασαν την προσδοκία η εκλογή νέου προέδρου να αποτελέσει ευκαιρία για ένα restart στη λειτουργία του σώματος, που ειδικά στις τελευταίες συνεδριάσεις είχε παρουσιάσει μια εικόνα που δεν τιμά κανέναν. “Θα είμαι αντικειμενικός και δίκαιος με όλους σας”, είναι η δέσμευση την οποία ανέλαβε ο κ. Ξενιτόπουλος αμέσως μετά την εκλογή του στο πλαίσιο ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου.

Β. Ζούκα