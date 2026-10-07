Ο Ρούμπιο στην Αθήνα: Τι προβλέπει η συνεργασία των Ε.Δ. με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα

Την ένταξη της Ελλάδας στο αμερικανικό Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας (State Partnership Program – SPP) προβλέπει η σημερινή υπογραφή της Επιστολής Προθέσεων (Letter of Intent – LOI) για τη συνεργασία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.

Η συνεργασία υπογράφηκε παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δημιουργώντας ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο χωρών.

«Η μεταφορά τεχνογνωσίας, οι κοινές ασκήσεις και η στενή επικοινωνία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα δίνει επιπλέον δυνατότητες στις Ένοπλες Δυνάμεις μας», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά την υπογραφή της Επιστολής Προθέσεων.

Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο εξήγησε για τη συμφωνία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, τον τόπο από όπου κατάγεται ο ίδιος, ότι αποτελεί μια ευκαιρία για ανταλλαγή τεχνογνωσίας όσον αφορά την εμπειρία της Ελλάδος στα θέματα των σεισμών και στα θέματα των δασικών πυρκαγιών. Δεν παρέλειψε, δε, να αναλύσει ότι η Εθνοφρουρά της Φλόριντα μπορεί να προσφέρει τεχνογνωσία στην Ελλάδα όσον αφορά τις πλημμύρες.

«Τέτοιες συνεργασίες, τέτοιες σχέσεις χτίζουν σύγχρονες συμμαχίες» υπογράμμισε και προσέθεσε ότι μας δίνει τη δυνατότητα «να προχωράμε στο μέλλον», σημείωσε.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η συνεργασία Ελλάδας-Φλόριντα προβλέπεται να αναπτυχθεί σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως συνεκπαιδεύσεις και ασκήσεις, διαλειτουργικότητα, διοίκηση και έλεγχος, κοινά πυρά και τακτικοί ελιγμοί, υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας, αεράμυνα και αεροπορικές επιχειρήσεις, αντιμετώπιση καταστροφών, Διάστημα και κυβερνοεπιχειρήσεις.

Παράλληλα, δύναται να περιλαμβάνει ανταλλαγές επισκέψεων προσωπικού, δράσεις εκπαίδευσης και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, με τις επιμέρους δραστηριότητες να συντονίζονται σε ετήσια βάση.

Ως επόμενα βήματα, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, αναμένεται η περαιτέρω εξειδίκευση των τομέων συνεργασίας, η κατάρτιση ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων, η ανταλλαγή επισκέψεων και η σταδιακή υλοποίηση συνεκπαιδεύσεων και λοιπών δράσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Marco Rubio (Μάρκο Ρούμπιο), στην υπογραφή της Επιστολής Προθέσεων (Letter of Intent – LOI) για τη συνεργασία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.

Την επιστολή υπέγραψαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός, Δημήτριος Χούπης και ο διοικητής της Εθνοφρουράς της Φλόριντα Υποστράτηγος John Haas (Τζον Χάας).

Στην υπογραφή παρέστησαν, επίσης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ Αντώνιος Αλεξανδρίδης, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και αρμόδιοι επιτελείς των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο κ. Δένδιας ανέφερε μετά την υπογραφή της Επιστολής:

«Καταρχάς, με πολύ μεγάλη χαρά, να καλωσορίσω από την πλευρά του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Ρούμπιο, στην Αθήνα.

Η παρουσία του εδώ σήμερα υπογραμμίζει, υποδηλώνει και διακηρύσσει τη στενή στρατηγική σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Ελληνική Δημοκρατία.

Η Συμφωνία που υπεγράφη προ ολίγου μεταξύ του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, δίνει και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» η Πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε, τόσο για τις Ένοπλες Δυνάμεις σε στενή έννοια, όσο όμως και για την Εφεδρεία μας.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό, η μεταφορά τεχνογνωσίας, οι κοινές ασκήσεις, η στενή επικοινωνία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα μάς δίνουν μια επιπλέον δυνατότητα.

Θα ήθελα γι’ αυτό να ευχαριστήσω τον στρατηγό, να ευχαριστήσω τον υπουργό, τον κύριο Ρούμπιο για την παρουσία του, να ευχαριστήσω την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυρία Γκίλφοϊλ, η οποία δούλεψε για να επιτευχθεί το αποτέλεσμα, και να πω ότι για εμάς, τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την οποία είμαστε ευτυχείς.

Κύριε υπουργέ, σας καλωσορίζω και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ.

Ευχαριστούμε πολύ».

Η υπογραφή της Επιστολής Προθέσεων επισφραγίζει την ένταξη της Ελλάδας στο αμερικανικό Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας (State Partnership Program – SPP) και τη σύμπραξή της με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, δημιουργώντας ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Η συνεργασία Ελλάδας – Φλόριντα προβλέπεται να αναπτυχθεί σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως συνεκπαιδεύσεις και ασκήσεις, διαλειτουργικότητα, διοίκηση και έλεγχος, κοινά πυρά και τακτικοί ελιγμοί, υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας, αεράμυνα και αεροπορικές επιχειρήσεις, αντιμετώπιση καταστροφών, Διάστημα και κυβερνοεπιχειρήσεις. Παράλληλα, δύναται να περιλαμβάνει ανταλλαγές επισκέψεων προσωπικού, δράσεις εκπαίδευσης και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, με τις επιμέρους δραστηριότητες να συντονίζονται σε ετήσια βάση.

Ως επόμενα βήματα αναμένεται η περαιτέρω εξειδίκευση των τομέων συνεργασίας, η κατάρτιση ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων, η ανταλλαγή επισκέψεων και η σταδιακή υλοποίηση συνεκπαιδεύσεων και λοιπών δράσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος».