Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ξεπροβάλλει ως νέο φαβορί στην κούρσα για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον αναδείχθηκε ως το φαβορί στην κούρσα για τη διαδοχή του Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, σύμφωνα με αξιόπιστη πηγή της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Γράφοντας στο ενημερωτικό δελτίο Puck, ο Μάθιου Μπελόνι εκτιμά ότι οι ευνοϊκοί όροι συμβολαίου που φέρεται να προσφέρθηκαν στον Πάτινσον δείχνουν πως ο ηθοποιός -ο οποίος προβάλλεται αυτή την περίοδο στους κινηματογράφους με το αστυνομικό θρίλερ Primetime– αποτελεί την προτιμώμενη επιλογή του στούντιο Amazon MGM για τον ρόλο.

Σύμφωνα με τον Μπελόνι, ενώ από τους υπόλοιπους ηθοποιούς της τελικής λίστας ζητήθηκε να δεσμευτούν για τέσσερις ταινίες Μποντ, το συμβόλαιο του Πάτινσον προέβλεπε τρεις, προσφέροντας παράλληλα μια πολύ υψηλότερη (αδιευκρίνιστη) αμοιβή. Όπως σημειώνει ο Μπελόνι, «αυτό υποδηλώνει ότι το στούντιο είναι πρόθυμο ή ακόμα και ανυπόμονο να κάνει ορισμένες υποχωρήσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει ένα “μεγάλο όνομα” στην κορυφή του σημαντικότερου franchise του».

Το casting για τη νέα ταινία Μποντ -την 26η της επίσημης σειράς- έχει πάρει μεγάλη δημοσιότητα τις τελευταίες εβδομάδες, με δημοσιεύματα του χώρου να αναφέρουν ότι τρεις ηθοποιοί -οι Κάλουμ Τέρνερ, Τζακ Λόουντεν και Τζος Ο’Κόνορ- βρίσκονταν στην αρχική λίστα των παραγωγών, ενώ δύο εβδομάδες αργότερα προστέθηκαν στα δοκιμαστικά άλλοι δύο, ο Πάτινσον και ο Νίκολας Χουλτ.

Σε κάθε υποψήφιο προσφέρθηκαν συγκεκριμένοι όροι πριν ξεκινήσει η διαδικασία των δοκιμαστικών -αυτό που ο Μπελόνι αποκαλεί «δοκιμαστικές συμφωνίες» (test deals)- και ο ίδιος εικάζει ότι οι παραγωγοί δεν πρέπει να ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι με την αρχική τριάδα, γι’ αυτό και επέτρεψαν σε πιο καταξιωμένα ονόματα να μπουν στη διαδικασία.

Το Bond 26 θα είναι η πρώτη ταινία που θα γυριστεί υπό τη νέα ιδιοκτήτρια εταιρεία της σειράς, την Amazon MGM, η οποία έχει τον «δημιουργικό έλεγχο» του franchise έπειτα από συμφωνία που έκλεισε με τους προηγούμενους παραγωγούς, την Eon, το 2025. Οι παραγωγοί Ντέιβιντ Χέιμαν και Έιμι Πασκάλ επιβλέπουν το πρότζεκτ, ενώ τη σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ (Dune) και το σενάριο υπογράφει ο Στίβεν Νάιτ (Peaky Blinders).

Έχοντας συμμετάσχει σε μια σειρά από επιτυχημένα franchises -μεταξύ των οποίων τα Twilight, Harry Potter, The Batman και Dune- καθώς και σε καταξιωμένες δραματικές ταινίες όπως τα Bel Ami, Cosmopolis, Η Χαμένη Πόλη του Ζ (The Lost City of Z) και Ο Φάρος (The Lighthouse), ο Πάτινσον είναι ο πιο προβεβλημένος από τους υποψηφίους. Κάτι τέτοιο πιθανότατα θα λειτουργούσε εις βάρος του όσο τον έλεγχο είχε ακόμη η Eon, δόγμα της οποίας ήταν ότι ο Μποντ αποτελεί μεγαλύτερο αστέρα από οποιονδήποτε ηθοποιό.

Ωστόσο, ο Μπελόνι επισημαίνει ότι στο σημερινό τοπίο των μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, αυτό ενδέχεται να μην ισχύει πλέον: «Κανένα franchise δεν είναι άτρωτο πια – τα πάντα είναι ευάλωτα και τα περισσότερα μπορούν να ωφεληθούν από ένα στοιχείο προστιθέμενης αξίας, όπως ένας καταξιωμένος σταρ».