O Ράσελ Κρόου κατακεραυνώνει τον «Μονομάχο ΙΙ»

Δίχασε τους φαν η επιστροφή του σερ Ρίντλεϊ στην Αρχαία Ρώμη, στους πολέμιους προσθέστε και τον πρωταγωνιστή της πρώτης ταινίας.

Χάρη στη φόρα και την αγάπη του κοινού για τον πρώτο «Μονομάχο», ο δεύτερος «Μονομάχος» κατάφερε να ξεπεράσει τα 450 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box-office, διχάζοντας, όμως, το κοινό του, καθώς ο σερ Ρίντλεϊ ανέβασε τον camp δείκτη στον υπερθετικό βαθμό – προς υπεράσπισή του, μια camp διάθεση υπήρχε και στην πρώτη ταινία, ξαναδείτε τη. Ανάμεσα στους ανθρώπους που αποξένωσε, μπορείτε να προσθέσετε και τον πρωταγωνιστή της πρώτης ταινίας, τον Ράσελ Κρόου.

«Oι άνθρωποι που το γύρισαν δεν κατάλαβαν τι έκανε την πρώτη ταινία τόσο ξεχωριστή. Δεν ήταν ο στόμφος, δεν ήταν η περίσταση, δεν ήταν οι σκηνές μάχης. Ήταν ο ηθικός πυρήνας, ο κώδικας του χαρακτήρα. Θυμάμαι και τότε στα γυρίσματα ήμουν διαρκώς σε αντιπαράθεση με την υπόλοιπη δημιουργική ομάδα. Ήθελαν να προσθέσουν σκηνές σεξ με άλλες γυναίκες κι εγώ τους έλεγα ο άνθρωπος αυτός κάνει τα πάντα για τη σύζυγό του κι εσείς θέλετε να τον βάλει να κάνει σεξ με μια άλλη; Πρέπει να είστε παλαβοί. Δεν βγάζει νόημα (SPOILER ALERT) o Μάξιμος να είχε παράνομη σχέση με τη Λουκκίλα και να έκανε μαζί της τον Λεύκιο, είναι σαν να ακυρώνεις την πρώτη ταινία, σαν να διαγράφεις τον ηθικό πυρήνα εκείνου του χαρακτήρα», κατέληξε ο Ράσελ.

Κάτι μας λέει ότι, παρά το τελευταίο πλάνο του «Μονομάχου ΙΙ», αν ο γερο-Ρίντλεϊ πάρει το πράσινο φως για τρίτη ταινία, θα δυσκολευτεί να πείσει τον Ράσελ Κρόου να επιστρέψει.