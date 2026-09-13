Ο Προβλήτας 6 καταλύτης για τη νέα ταυτότητα της Βόρειας Ελλάδας

Toυ Δρ. Ιωάννη Τσάρα, διευθύνοντος συμβούλου ΟΛΘ Α.Ε.

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί διαχρονικά το σημείο όπου πραγματοποιούμε μία αποτίμηση της πορείας της πόλης και της Βόρειας Ελλάδας, αλλά κυρίως όπου συζητάμε τις προοπτικές τους. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ανάπτυξη της περιοχής είναι ορατή μέσα από τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, προσελκύουν επενδύσεις και δημιουργούν νέες ευκαιρίες για την οικονομία και την κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, η επέκταση του Προβλήτα 6 του Λιμένα Θεσσαλονίκης αποτελεί μια στρατηγική επένδυση που εκτείνεται πολύ πέρα από τα όρια ενός λιμενικού έργου. Πρόκειται για τη σημαντικότερη αναβάθμιση στην ιστορία του λιμένα και μια υποδομή εθνικής και περιφερειακής αναπτυξιακής ισχύος, η οποία αναπτύσσεται ξεκινώντας από την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως κύριας πύλης εμπορίου, logistics και συνδυασμένων μεταφορών για τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με την ολοκλήρωσή του, το έργο θα αλλάξει ουσιαστικά την κλίμακα λειτουργίας του λιμένα. Η αύξηση του λειτουργικού βάθους στα 16,8 μέτρα, η επέκταση του μήκους του Προβλήτα 6 σε άνω του ενός χιλιομέτρου, και ο υπερδιπλασιασμός της δυναμικότητας του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων από τα 650.000 TEU που εξυπηρετεί σήμερα, θα επιτρέψουν στο λιμάνι να λειτουργεί με τις προδιαγραφές εξυπηρέτησης πλοίων κύριων γραμμών και να θέσει σε νέα βάση τη διασύνδεση της ελληνικής οικονομίας με τις διεθνείς αγορές.

Η αξία της επένδυσης, όμως, δεν αποτυπώνεται μόνο στους τεχνικούς δείκτες. Αφορά ολόκληρη την οικονομία της Βόρειας Ελλάδας και, κυρίως, τους ανθρώπους της. Σε πρώτη φάση, η κατασκευή του έργου εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία ύψους 530 εκατ. ευρώ και θα στηρίξει περισσότερες από 20.000 θέσεις εργασίας. Συμπληρώνοντας δέκα χρόνια πλήρους λειτουργίας, η συνολική συνεισφορά του νέου Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Θεσσαλονίκης αναμένεται να υπερβεί τα 1,4 δισ. ευρώ σε προστιθέμενη αξία, ενώ θα υποστηρίζει άμεσα και έμμεσα περισσότερες από 52.000 θέσεις εργασίας στο οικοσύστημα δραστηριοτήτων που αλληλεπιδρούν με τις λειτουργίες του λιμένα.

Τα μεγέθη αυτά αποκαλύπτουν πραγματικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία, τις μεταφορές, τις υπηρεσίες logistics, και αλυσιδωτά για χιλιάδες εργαζόμενους και νέους ανθρώπους που επιλέγουν να εργαστούν και να επενδύσουν στον τόπο τους. Παράλληλα, η αναβάθμιση του λιμένα μετασχηματίζει το τοπίο της δυτικής Θεσσαλονίκης, αυξάνει την επενδυτική ελκυστικότητα της περιοχής και δημιουργεί νέα δεδομένα για ένα νέο κύκλο βιώσιμης αστικής και οικονομικής ανάπτυξης.

Η δυναμική αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως μόνο μέσα από έναν ολιστικό σχεδιασμό. Η ανάπτυξη του λιμένα πρέπει να συμβαδίσει με την ολοκλήρωση των κρίσιμων οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων, ώστε η Θεσσαλονίκη να αξιοποιήσει στο μέγιστο τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα ως φυσική θαλάσσια πύλη για την ευρύτερη βαλκανική αγορά και σύγχρονος διαμετακομιστικός κόμβος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στην ΟΛΘ Α.Ε. επενδύουμε με συνέπεια σε ένα λιμάνι που λειτουργεί ως πραγματικός φορέας ανάπτυξης για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι η πρόοδος του λιμένα δεν αφορά τις λιμενικές υποδομές, αλλά την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, την τόνωση της εξωστρέφειας της χώρας και κυρίως τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης «μεγαλώνει» μαζί με την πόλη, μαζί με την Ελλάδα του αύριο.

(Δημοσιεύθηκε στο ειδικό έντυπο του MyPortal.gr και της εφημερίδας “Πολιτική” για την 90η ΔΕΘ)