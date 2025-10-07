Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε υπόμνημα στην Εξεταστική

Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέθεσε σήμερα υπόμνημα εκατοντάδων σελίδων ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Γρηγόρης Βάρρας.

Oι τόνοι της αντιπαράθεσης ανέβηκαν μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή με αφορμή τη στάση την οποία επιδεικνύει ο κ.

Γρηγόρης Βάρρας, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σημειώνεται ότι ο κ. Βάρρας στην αρχή της τοποθέτησής του έκανε αναφορά στο έργο του στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ίδιος ανέφερε, απαντώτας ουσιαστικά στο ότι υπήρχαν τριβές με τον κ. Βορίδη, πως όταν του ανακοίνωσε την αποπομπή του από την προεδρεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, έφυγαν σαν φίλοι και ουδέποτε ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για πράγματα τα οποία είχε κάνει ο κ. Βορίδης με τα οποία διαφωνούσε.

Σημείωσε δε ότι η θρυαλλίδα για την ένταση στις σχέσεις του με τον Μάκη Βορίδη ήταν το γεγονός ότι έβαλε σε διαβούλευση μία προκήρυξη για τον τεχνικό σύμβουλο, στην οποία αντιτάχθηκε ο Μ. Βορίδης.

Υπενθυμίζεται ότι η Νέα Δημοκρατία είχε ζητήσει δια στόματος του κυρίου Λαζαρίδη να μείνει ο Γρ. Βάρρας και να απαντήσει σε ερωτήσεις.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία μιλάνε για προσβλητική συμπεριφορά του Γρηγόρη Βάρρα έθεσαν το θέμα ενδεχόμενων ποινικών κυρώσεων, αν εμμείνει στη συγκεκριμένη στάση.