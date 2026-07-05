Ο πρίγκιπας Χάρι θα πάει στο Λονδίνο χωρίς τη σύζυγό του Μέγκαν και τα παιδιά τους

Ο πρίγκιπας Χάρι, ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου, θα επισκεφθεί το Λονδίνο την επόμενη εβδομάδα χωρίς τη σύζυγό του Μέγκαν ούτε τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μια πηγή προσκείμενη στον δούκα του Σάσεξ.

Αυτή η επίσκεψη, η οποία είχε ανακοινωθεί αρχικά μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά του, ηλικίας 7 και 5 ετών αντίστοιχα, αναμενόταν να είναι η πρώτη τους οικογενειακή επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και 4 χρόνια. Αυτή η πηγή δεν ανέφερε κανέναν λόγο για την απουσία της Μέγκαν και των δύο παιδιών τους σε αυτό το ταξίδι στο Λονδίνο.

Το ζευγάρι, που ζει στην Καλιφόρνια από το 2020 μετά την απόσυρσή του από τη βασιλική οικογένεια, σχεδίαζε αυτήν την επίσκεψη στο πλαίσιο των προετοιμασιών των Invictus Games, που αναμένεται να διεξαχθούν το 2027 στο Μπέρμιγχαμ (κεντρική Αγγλία).

Οι αγώνες Invictus δημιουργήθηκαν υπό την αιγίδα του πρίγκιπα Χάρι για πρώην στρατιώτες, τραυματίες ή ασθενείς, από περίπου 25 χώρες.

Όμως, τα βρετανικά ΜΜΕ μιλούν εδώ και ημέρες για τη δυσαρέσκεια του πρίγκιπα Χάρι σχετικά με την απουσία αστυνομικής προστασίας για τον ίδιο και την οικογένειά του. Αυτό το θέμα προκαλεί μεγάλη ένταση ανάμεσα σε εκείνον και τη βασιλική οικογένεια.