Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ λέει ότι η Χεζμπολάχ δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, επαναλαμβάνει ότι η Χεζμπολάχ δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη συνεχίζει να επιμένει ότι το Ισραήλ υποχρεούται να σταματήσει την επίθεσή του στο Λίβανο σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας.

Απαντώντας στον ισχυρισμό της Χεζμπολάχ ότι η τρομοκρατική οργάνωση έλαβε διαβεβαιώσεις από το Ιράν ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία για τα πυρηνικά χωρίς την αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο, ο Χάκαμπι δήλωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, «κατέστησε σαφές» ότι τα δύο ζητήματα δεν συνδέονται.

«Το Ισραήλ δεν χρειάζεται την άδεια του Ιράν για να αμυνθεί», έγραψε στο X. «Ο κλοιός της τρομοκρατίας πρέπει να τερματιστεί».