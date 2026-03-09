Ο Πούτιν συγχαίρει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για τον διορισμό του ως νέου ηγέτη του Ιράν

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν συνεχάρη τον Μοζτάμπα Χαμενεΐ για τον διορισμό του ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση το Κρεμλίνο.

Στο μήνυμά του, ο Πούτιν επιβεβαίωσε τη στήριξη της Μόσχας προς την Τεχεράνη.

«Από την πλευρά μου, θα ήθελα να επιβεβαιώσω την αταλάντευτη υποστήριξή μας προς την Τεχεράνη και την αλληλεγγύη μας προς τους Ιρανούς φίλους μας», ανέφερε.

Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα ότι ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ θα συνεχίσει το έργο του πατέρα του,Αλί Χαμενεΐ.

«Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσετε το έργο του πατέρα σας με τιμή και θα ενώσετε τον ιρανικό λαό μπροστά στις σοβαρές δοκιμασίες», πρόσθεσε ο Πούτιν.