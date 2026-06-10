Ο Πιερρακάκης στις Βρυξέλλες – Συνάντηση με Ρούτε και Γκεοργκίεβα

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, όπου θα έχει συναντήσεις με κορυφαίους διεθνείς και Ευρωπαίους αξιωματούχους για ζητήματα οικονομίας, ασφάλειας και στρατηγικής συνεργασίας.

Κατά τη συνάντησή του με τη γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεργκογίεβα, θα ανακοινωθεί επίσημα η συμμετοχή της Ελλάδας στο νέο Περιφερειακό Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας του ΔΝΤ για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEETAC).

Η ελληνική συμμετοχή στο SEETAC, με συνολική συνεισφορά 5 εκατ. ευρώ, ενισχύει τον στρατηγικό ρόλο της χώρας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και επιβεβαιώνει τη βούλησή της να συμβάλλει ενεργά στη σταθερότητα, τις μεταρρυθμίσεις και την οικονομική σύγκλιση της ευρύτερης περιοχής με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνει το υπουργείο Οικονομικών.

Μέσω της συμμετοχής της στους μηχανισμούς διοίκησης του Κέντρου, η Ελλάδα αποκτά ενεργό θεσμικό ρόλο στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων τεχνικής βοήθειας προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και τη Μολδαβία, στηρίζοντας έμπρακτα την ευρωπαϊκή τους προοπτική, τονίζεται.

Όπως αναφέρει το υπουργείο, «η πρωτοβουλία έχει ιδιαίτερη σημασία και για έναν ακόμη λόγο. Η Ελλάδα, η οποία πριν πό λίγα χρόνια βρισκόταν σε πρόγραμμα του ΔΝΤ και ήταν αποδέκτης διεθνούς στήριξης, συμμετέχει πλέον ως χώρα – δωρητής σε μια σημαντική αναπτυξιακή πρωτοβουλία του Ταμείου, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση θεσμών και μεταρρυθμίσεων στην ευρύτερη γειτονιά της».

Ο κ. Πιερρακάκης θα συναντηθεί επίσης με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι οικονομικές πτυχές της ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής, με δεδομένη τη ρήτρα διαφυγής που παρέχει στα κράτη- μέλη πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για επενδύσεις στην ασφάλεια και την άμυνα. Θα συζητηθούν ακόμη οι ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας.