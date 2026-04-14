Ο Πεζεσκιάν επαινεί ευρωπαϊκές χώρες για τη στάση τους απέναντι στο Ισραήλ

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν , εξήρε τις «θέσεις» έξι χωρών —μεταξύ των οποίων η Ισπανία, η Ιταλία και η Τουρκία— για την κριτική που άσκησαν στις ισραηλινές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή.

Οι «βαθιές πολιτισμικές και ιστορικές ρίζες» των χωρών αυτών συνέβαλαν στην αντίθεσή τους προς το Ισραήλ, ανέφερε ο Μασούντ Πεζεσκιάν στο X.

Στην ανακοίνωση αναφέρθηκαν επίσης η Κίνα, η Ρωσία και η Αίγυπτος.

Η ανάρτηση του Ιρανού προέδρου έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ιταλίας ότι είχε αναστείλει νωρίτερα μια αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ.

Σημειώνεται ότι ο Πεζεσκιάν είχε επίσης τηλεφωνική συνομιλία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν χθες.