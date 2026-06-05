Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος ζήτησε από τον Τραμπ να εγγυηθεί πρόσβαση σε ιερούς τόπους

Ο Ελληνορθόδοξος Πατριάρχης Ιεροσολύμων , Θεόφιλος ζήτησε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή τους στο Οβάλ Γραφείο, να διασφαλίσει την πρόσβαση σε ιερούς τόπους της περιοχής.

«Οι χριστιανικές κοινότητες στη Μέση Ανατολή αντιμετώπισαν τα τελευταία χρόνια μια δύσκολη πραγματικότητα αστάθειας, αυξανόμενων απειλών και αυξανόμενων πιέσεων», δήλωσε ο Θεόφιλος Γ΄.

«Βλέπουμε αρχαίες κοινότητες να ζητούν κάτι πολύ βασικό: να συνεχίσουν να ζουν με ασφάλεια, να διατηρήσουν την πίστη τους και να διατηρήσουν την ελευθερία της λατρείας».

Τον Μάρτιο, στο αποκορύφωμα του πολέμου με το Ιράν, το Ισραήλ έγινε στόχος παγκόσμιας οργής αφού αστυνομικοί εμπόδισαν δύο κορυφαίους Καθολικούς κληρικούς να φτάσουν στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ για να γιορτάσουν τη Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων.

Υπήρξαν επίσης μια σειρά από περιστατικά τα τελευταία χρόνια που αφορούσαν παρενόχληση και επιθέσεις σε χριστιανούς, ειδικά στην Ιερουσαλήμ.

«Κύριε Πρόεδρε, ως στενός φίλος και ως κάποιος που κατανοεί τη σημασία της προστασίας των χριστιανικών κοινοτήτων και των ιερών τόπων, η διατήρηση της ελευθερίας της θρησκείας και της ανοιχτής πρόσβασης στους ιερούς τόπους δεν είναι μόνο θρησκευτικό ζήτημα – είναι προϋπόθεση για σταθερότητα, συνύπαρξη και ειρήνη σε ολόκληρη την περιοχή», ανέφερε στον Τραμπ ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων.