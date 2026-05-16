Ο Πάπας Λέων θα επισκεφθεί τη Γαλλία στις 25-28 Σεπτεμβρίου

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα μεταβεί στη Γαλλία για επίσημη κρατική επίσκεψη από τις 25 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό σήμερα, Σάββατο (16/5), σε μια επίσκεψη που αποτελεί την πρώτη του είδους της από πάπα τα τελευταία 18 χρόνια.

Ο ποντίφικας θα πραγματοποιήσει αποστολικό ταξίδι κατόπιν πρόσκλησης από τον επικεφαλής του γαλλικού κράτους και του γενικού διευθυντή της UNESCO.

Ο πρώτος πάπας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος εξελέγη τον Μάιο του 2025, θα μεταβεί συγκεκριμένα στο Παρίσι όπου σύμφωνα με την ανακοίνωση του Βατικανού θα επισκεφθεί την έδρα της UNESCO, του οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τον πολιτισμό.

Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί μετά από ένα ταξίδι στην Ισπανία τον Ιούνιο, αποδεικνύοντας το ενδιαφέρον του Πάπα να προσεγγίσει ιστορικά καθολικές αλλά όλο και πιο κοσμικές ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα αυτή θα είναι η πρώτη επίσημη κρατική επίσκεψη Πάπα στη Γαλλία από τότε που ο Βενέδικτος ΙΣΤ΄ επισκέφθηκε τη χώρα τον Σεπτέμβριο του 2008.

Αν και ο Φραγκίσκος επισκέφθηκε τη Γαλλία τρεις φορές ως πάπας — στο Στρασβούργο, τη Μασσαλία και το νησί της Κορσικής — τα ταξίδια αυτά δεν ήταν επίσημες κρατικές επισκέψεις της Αγίας Έδρας.

Ο πρόεδρος της Γαλλικής Επισκοπικής Συνόδου (CEF), καρδινάλιος Ζαν-Μαρκ Αβελίν, είχε απευθύνει πρόσκληση στον Λέοντα να επισκεφθεί τη Γαλλία, πρόσκληση που επαναλήφθηκε από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον ποντίφικα στο Βατικανό τον Απρίλιο.

Ο Λέων, ο οποίος μιλά γαλλικά, είχε εκφράσει σε διάφορες περιπτώσεις “τη μεγάλη εκτίμηση που τρέφει για τη χώρα μας και την πνευματική της ιστορία”, δήλωσε ο Αβελίν νωρίτερα τον Μάιο.

Εκτός από την πρωτεύουσα, ο ποντίφικας θα ταξιδέψει επίσης στη Λούρδη, έναν τόπο προσκυνήματος για χριστιανούς από όλο τον κόσμο.

Το σημαντικό καθολικό προσκύνημα αυτής της πόλης της νοτιοδυτικής Γαλλίας υποδέχτηκε τον Ιωάννη Παύλο Β΄ το 1983 και το 2004, καθώς και τον Βενέδικτο το 2008. Κάθε φορά, εκατοντάδες χιλιάδες προσκυνητές συγκεντρώνονταν για να δουν τον πάπα, σύμφωνα με το προσκύνημα.