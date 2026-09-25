Ο Πάπας Λέων προειδοποιεί κατά ενός «παραδείσου των μηχανών» απηχώντας τις ανησυχίες για την AI

Στο θέμα των ημερών την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) αναφέρθηκε ο Πάπας Λέων ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη Γαλλία προειδοποιώντας για τον κίνδυνο να δημιουργηθεί «ένας παράδεισος των μηχανών» και υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποφευχθεί αυτό.

Πρόκειται στην ουσία για μια αναφορά στο δοκίμιο του Ζορζ Μπερνανός του 1947 με τίτλο «Η Γαλλία ενάντια στα ρομπότ».

Ο ίδιος στη συνέχεια εξήρε τον γαλλικό πολιτισμό λέγοντας ότι «εργάστηκε επί αιώνες για να καλλιεργήσει ελεύθερα άτομα, πλήρως υπεύθυνα για τις πράξεις τους».

Παράλληλα εξέφρασε την έντονη ανησυχία μήπως «χάσουμε την ανθρωπιά μας μέσα στον παράδεισο των μηχανών που εισβάλλουν στην καθημερινότητά μας και την καθορίζουν».

«Υπάρχει επιτακτική ανάγκη να εκπαιδεύσουμε τα πνεύματα στην ηθική διάκριση, ώστε να είναι ικανά να αναγνωρίζουν τι είναι ηθικά ορθό», πρόσθεσε.

Ο Πάπας δεν αφορίζει ολοκληρωτικά την πρόοδο που έχει γίνει δηλώνοντας ότι, αν και «η τεχνολογική ανάπτυξη έχει συμβάλει στη σημαντική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης της ανθρωπότητας», έχει επίσης πυροδοτήσει συχνά συζητήσεις για «την αμφίσημη πλευρά της τεχνολογίας, η οποία μπορεί να προκαλέσει βλάβη όταν δεν χρησιμοποιείται για το καλό».