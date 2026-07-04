Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ επισκέφθηκε τη Λαμπεντούζα και μίλησε για το μεταναστευτικό

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ σήμερα το πρωί μετέβη στο νησί της Λαμπεντούζα, μεταξύ Σικελίας, Λιβύης και Τυνησίας, ένα σημείο-ορόσημο για χιλιάδες μετανάστες που κάθε χρόνο προσπαθούν να εισέλθουν στην Ευρώπη με την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον, και που όμως πολύ συχνά γίνεται νεκροταφείο από τα αμέτρητα ναυάγια που πλήττουν τα νερά του.

Ο Πάπας Λέων φτάνει στη Λαμπεντούζα 13 ακριβώς χρόνια μετά τον Πάπα Φραγκίσκο, όπου η προβλήτα Φαβαλόρο φιλοξενεί ένα δικό του μνημείο. Μια προβλήτα-σύμβολο ελπίδας και ανθρωπιάς για τις τόσες ζωές που διασώθηκαν από τις Αρχές και τους κατοίκους του νησιού.

Πολλά τα συγκινητικά στιγμιότυπα αυτής της ιστορικής ημέρας. Καταρχάς, ο Πάπας Λέων είναι ο πρώτος ποντίφικας που επισκέπτεται και το νεκροταφείο του νησιού, όπου ένα τμήμα είναι αφιερωμένο στους μετανάστες που δεν τα κατάφεραν και που τάφηκαν στο νησί, όπως τον Γιουσέφ, ένα μόλις 6 μηνών μωράκι από τη Γουινέα.

Φυσάει σήμερα στην όμορφη Λαμπεντούζα, στο σημείο που ο αέρας πήρε το παραδοσιακό καπελάκι του Πάπα από το κεφάλι του ενώ έμεινε μόνος στη λεγόμενη «Πύλη της Ευρώπης», κοιτάζοντας το πέλαγος, σε μια εικόνα-σύμβολο αυτού του ταξιδιού και που σίγουρα γράφει ιστορία, ενώ ένα παιδί του χάρησε την χάρτινη μπάλα που του έδωσαν όταν πέθανε η μητέρα του, αφού πρώτα ο Πάπας ανέβηκε στο βράχο κρατώντας από το χέρι δύο παιδιά μεταναστών.

Στην ομιλία του, ο Πάπας Λέων έκανε έκκληση και περισσότερη ανθρωπιά, και στην Ευρώπη να δράσει περισσότερο, τόνισε πως «από αυτό το ακραίο σημείο της Ευρώπης γίνεται πιο σαφής η ιστορική πρόκληση που θέτει το μεταναστευτικό φαινόμενο στις ευρωπαϊκές κοινωνίες» και υπογράμμισε πως «η Ευρώπη είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την κρίση με οργανωμένο τρόπο (με γνώμονα) την προάσπιση της αξιοπρέπειας κάθε ανθρώπου». Σημαντικό επίσης το γεγονός πως ο Πάπας Λέων είπε πως «οι νεκροί σε αυτή τη θάλασσα είναι θύματα τόσο των αποφάσεων που ελήφθησαν, όσο και των αποφάσεων που δεν ελήφθησαν» και πως «κανείς δεν είναι απαλλαγμένος από ευθύνη».

Η σημερινή επίσκεψη λαμβάνει χώρα την ημέρα εορτασμού για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Πάπας Λέων συνεχάρη τους Αμερικανούς για την επέτειο, ενώ χθες βραβεύτηκε με το Liberty Medal από το National Constitution Center, δηλώνοντας σε βίντεο σύνδεση πως «οι μετανάστες και τα παιδιά τους διαμόρφωσαν το μέλλον των ΗΠΑ».