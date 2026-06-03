Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ διορίζει την πρώτη γυναίκα λαϊκή σε υψηλή θέση στο Βατικανό

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ διόρισε για πρώτη φορά μια γυναίκα λαϊκή, τη Μαρία Μοντσεράτ Αλβαράδο, για να ηγηθεί μιας διοικητικής επιτροπής του Βατικανού, το οποίο ισοδυναμεί περίπου με μια διακονία εντός της Ρωμαϊκής Κουρίας, αναφέρει το AFP.

Γεννημένη στο Μεξικό, η νυν πρόεδρος του καθολικού σταθμού EWTN News θα αναλάβει τη θέση της νομάρχη της διοικητικής επιτροπής Επικοινωνίας από την 1η Νοεμβρίου, ανακοίνωσε το Βατικανό.

Η Μαρία Μοντσεράτ Αλβαράδο, η οποία σπούδασε στις Ηνωμένες Πολιτείες, «είναι η πρώτη γυναίκα που δεν είναι μοναχή που διορίζεται νομάρχης διοικητικής επιτροπής της Αγίας Έδρας», σύμφωνα με ανακοίνωση του Βατικανού.

Με αυτόν τον διορισμό, ο Λέων ΙΔ΄ «συνεχίζει τη διαδικασία μεταρρύθμισης και ανανέωσης της Ρωμαϊκής Κουρίας που ξεκίνησε ο Πάπας Φραγκίσκος», ο προκάτοχός του.

Η διοικητική επιτροπή επικοινωνίας επιβλέπει τις έντυπες, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες τύπου του Βατικανού, οι οποίες έχουν παγκόσμιο κοινό.

Στις αρχές του 2025, ο Πάπας Φραγκίσκος διόρισε την πρώτη γυναίκα, την Αδελφή Σιμόνα Μπραμπίγια, σε «διακονία» του Βατικανού, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία των δύο χιλιάδων ετών της Καθολικής Εκκλησίας.

Η Σιμόνα Μπραμπίγια ανέλαβε την ηγεσία της Δικαστηρίου για τα Ινστιτούτα Αφιερωμένης Ζωής και τις Κοινωνίες Αποστολικής Ζωής, της «διακονίας» της Κούριας που είναι υπεύθυνη για τα θρησκευτικά τάγματα και τις εκκλησιαστικές κοινότητες.

Η Αδελφή Ραφαέλα Πετρίνι αργότερα έγινε επικεφαλής του Κυβερνείου του Κράτους της Πόλης του Βατικανού τον Μάρτιο του 2025.

Ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος πέθανε τον Απρίλιο του 2025, ζήτησε να ξεπεραστεί η «νοοτροπία του φαλλοκρατικού» εντός της Καθολικής Εκκλησίας που δεν παρείχε «επαρκείς θέσεις ευθύνης» στις μοναχές. Επέμεινε ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν υπηρέτριες.

Μετάφραση: Μικαέλα Λαμπρινίδου

Πηγή: hotnews.ro, The Guardian, AFP