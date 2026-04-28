Ο Παπαμιμίκος σύμβουλος στρατηγικής του ΠΑΟΚ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πως σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων αναλαμβάνει ο Ανδρέας Παπαμιμίκος.



Ο κ. Παπαμιμίκος είναι συνυδιοκτήτης της δικηγορικής εταιρείας Rhetor και έχει ενεργό ρόλο σε όλο το δίκτυο των δραστηριοτήτων του κ. Σαββίδη στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων είναι αντιπρόεδρος στον τηλεοπτική σταθμό OPEN, ιδιοκτησίας του ομογενή επιχειρηματία.

Τον Αύγουστο του 2016 παντρεύτηκε με τη Σόνια Σαββίδη, ανηψιά του Ιβάν.

Είχε επίσης μακρά πορεία στα κομματικά της ΝΔ έχοντας διατελέσει και γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής.