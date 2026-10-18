O Παπαϊωάννου τους ένωσε…

Κάλεσμα στους ΟΝΝΕΔίτες και ΔΑΠίτες της γενιάς του ’80, στην οποία ανήκει και ο ίδιος, απηύθυνε προ ημερών, ενόψει της βουλευτικής του υποψηφιότητας ο Νίκος Παπαϊωάννου. Δεν είναι μια εύκολη εσωκομματική συγκυρία για το κυβερνών κόμμα και το γεγονός πως ανταποκρίθηκαν δεκάδες στην πρόσκλησή του, με διαφορετικές στάσεις πλέον απέναντι στην κυβέρνηση, δείχνει πολλά για τον ίδιο και την υποψηφιότητά του.

Ο ίδιος δεν έκρυψε τα λόγια του τονίζοντας χαρακτηριστικά: «ξέρω ότι υπάρχουν πικρίες. Και θέλω να τις ακούσω. Ξέρω ότι κάποιοι αισθάνθηκαν πως δεν αναγνωρίστηκε η προσφορά τους. Άλλοι διαφωνούν με πολιτικές επιλογές. Άλλοι έχουν κουραστεί από όσα συμβαίνουν στην πολιτική. Δεν περιμένω από κανέναν να ξεχάσει όσα τον έχουν ενοχλήσει ή να συμφωνήσει μαζί μου επειδή γνωριζόμαστε από παλιά. Προτιμώ μια δύσκολη, ειλικρινή κουβέντα μεταξύ φίλων από μια ευγενική συζήτηση όπου κανείς δεν λέει τι πραγματικά σκέφτεται».

Μεταξύ πολλών που έδωσαν το παρών στο ουζερί “Βόλος”, διακρίναμε τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακείμοβιτς και τους προκατόχους του Βάκη Φραντζή και Δημήτρη Τσάμη, τον αντιδήμαρχο Θεσσαλονίκης Βασίλη Γάκη, τον αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Πάρρι Μπίλια, τον γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Δημήτρη Γαλαμάτη, τους Νίκο Λιακόπουλο, πρώην πρόεδρο ΝΟΔΕ Κέντρου Θεσσαλονίκης, Λεωνίδα Φάκα, πρώην γραμματέα ΔΑΠ Θεσσαλονίκης, Γιάννη Πάιδα, πρώην πρόεδρο ΝΟΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Νίκο Μπάτζιο και τον προκάτοχό του Νίκο Νίτσα, τον πρώην πρόεδρο του ΠΙΣ Θανάση Εξαδάχτυλο .