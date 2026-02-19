Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ στηρίζουν τον Κάρολο ύστερα από τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου

Στο πλευρό του βασιλιά Καρόλου ύστερα από τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου στέκονται ο Ουίλιαμ και η Κέιτ σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον τους την ώρα που οι Αρχές συνεχίζουν να πραγματοποιούν έρευνες σε όλα τα σπίτια τα οποία έζησε, κατά καιρούς.

Υπενθυμίζεται πρόσφατα το πριγκιπικό ζεύγος σε δήλωση που κοινοποιήθηκε εκ μέρους από το Παλάτι του Κένσινγκτον είχαν σπεύσει να πάρουν αποφάσεις: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα ανησυχούν βαθιά για τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις. Οι σκέψεις τους παραμένουν επικεντρωμένες στα θύματα».

Η ανακοίνωση του Καρόλου

«Ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του» ανέφερε σε δήλωσή του μετά τη σύλληψη του Άντριου ο βασιλιάς Κάρολος ο οποίος συνέχισε κανονικά τις βασιλικές του υποχρεώσεις.

Αναλυτικά, όπως τονίζει ο ίδιος στη δήλωσή του, «έμαθα με βαθιά ανησυχία τα νέα σχετικά με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ και την υποψία για παράβαση καθήκοντος».

Και συνεχίζει: «Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία με την οποία το ζήτημα αυτό θα διερευνηθεί με τον κατάλληλο τρόπο και από τις αρμόδιες αρχές.

Σε αυτό, όπως έχω πει και πριν, έχουν την πλήρη και αμέριστη υποστήριξη και συνεργασία μας.

Η σύλληψη του Άντριου

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα η βρετανική αστυνομία μετέβη στην κατοικία του πρώην πρίγκιπα Άντριου, στην ανατολική Αγγλία και τον συνέλαβε ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, λόγω της υπόθεσης Έπσταϊν.

Περιπολικά με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας και περίπου οκτώ αστυνομικοί με πολιτική περιβολή εθεάθησαν να φθάνουν στο Wood Farm του Σάντριγχαμ νωρίτερα σήμερα.

Η σύλληψή του έγινε με την κατηγορία της κακοδιοίκησης σε δημόσιο αξίωμα.

Γεγονός είναι πάντως ότι η σύλληψη του Άντριου την Πέμπτη (19/2) έχει φέρει την βασιλική οικογένεια σε εντελώς αχαρτογράφητα νερά, η οποία πρέπει να δείξει ότι μπορεί να κινείται ανάλογα με τις εξελίξεις.