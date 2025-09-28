Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο ΥΜΑΘ-Διοικητήριο Θεσσαλονίκης

Μήνυμα πνευματικότητας και ευλάβειας απηύθυνε από τη Θεσσαλονίκη ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κ.κ. Βαρθολομαίος, εγκαινιάζοντας χθες βράδυ στο Υπουργείο Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης (Διοικητήριο Θεσσαλονίκης) την Έκθεση Φωτογραφίας με τίτλο «Άγιον Όρος – Πέρα από το Ορατό» του καλλιτέχνη φωτογράφου Γιάννη Γιαννάτου. Την Έκθεση συνδιοργάνωσαν το Υπουργείο Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης και η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους με την χορηγία του Ιδρύματος Αιγέας.

«Σιωπή καί προσευχή εἶναι τό διαχρονικόν μήνυμα τοῦ Ἁγίου Ὄρους πρός τόν σύγχρονον κόσμον» τόνισε από το βήμα της εκδήλωσης ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας και εξήρε το έργο του κ. Γιαννάτου, όπως και το ρόλο της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, στιγμές της καθημερινότητας της οποίας αποτυπώνονται στο έργο του φωτογράφου. Η Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, όπως επισήμανε ο κ.κ. Βαρθολομαίος έχει διακριθεί τα τελευταία χρόνια για τη συμβολή της στην ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμικού πλούτου του σεβάσματος του Γένους και «οι πατέρες τῆς Μονῆς, ὑπό τήν πνευματικήν καθοδήγησιν τοῦ Γέροντος αὐτῶν, ἀγαπητοῦ δέ ἡμῖν Ὁσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐφραίμ, λαμπρύνουν μέ τήν παρουσίαν τους κάθε πτυχήν τοῦ μοναστικοῦ βίου καί τῆς διαχρονικῆς προσφορᾶς τῶν Μοναστηριῶν πρός τήν Ἐκκλησίαν καί τήν Κοινωνίαν. Το Βατοπαίδι «εἶναι μία μικρά πολιτεία, ἡ ὁποία βιώνει τό Εὐάγγελον Μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί τό κηρύττει εἰς κάθε προσκυνητήν της».

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη υποδέχτηκε στον κατάμεστο από ιεράρχες και πιστούς προαύλειο χώρο του Διοικητηρίου ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.

Στον χαιρετισμό του ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας εξήρε το πολυδιάστατο πνευματικό και κοινωνικό έργο και προσφορά του κ.κ. Βαρθολομαίου και μετέφερε τον σεβασμό και την αγάπη των πολιτών της Μακεδονίας και της Θράκης προς το πρόσωπό του.

Ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας επιφύλαξε και μια ιδιαίτερη έκπληξη στον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας κατά την προσέλευσή του στον χώρο της εκδήλωσης: την αποκάλυψη αναμνηστικής τιμητικής μαρμάρινης πλάκας για την επίσκεψη του Πατριάρχη στον χώρο του ΥΜΑΘ και του επέδωσε ένα ασημένιο δίσκο, αντίγραφο εκκλησιαστικού κειμηλίου του 16ου αιώνα, ως αναμνηστικό δώρο.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών κάλεσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη να αποκαλύψουν μαζί την μαρμάρινη πλάκα λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όταν θα φύγουν οι δικές μας γενιές, Παναγιώτατε, θα υπάρχει αυτή εδώ

η πλάκα για να θυμίζει στους νεότερους ότι από εδώ πέρασε κάποτε και έδωσε την Ευλογία του ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος».

«Σας υποδεχόμαστε όχι μόνο ως Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας αλλά ως Πατριάρχη του Γένους των Ελλήνων. Σε μέρες δύσκολες και ταραγμένες ήρθατε να κηρύξετε τον λόγο της αγάπης και της ειρήνης, να φωτίσετε τα σκοτάδια μας», κατέληξε ο Υφυπουργός Εσωτερικών.

Το δικό του μήνυμα πνευματικότητας απηύθυνε από το βήμα της εκδήλωσης και ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, αναφέροντας σχετικά: «Ο τίτλος του Λευκώματος και της Έκθεσης Φωτογραφίας «Πέρα από το Ορατό» έχει πνευματική βάση. Διότι ακριβώς σύμφωνα με το Ευαγγέλιο για την ορθόδοξη πνευματικότητα ο άνθρωπος πρέπει να βρει κάτι πέρα από το ορατό, να φύγει από το ορατό, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος είναι πλασμένος κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση Θεού, δεν μπορεί να βρει ανάπαυση ό,τι εγκώσμιο και εάν αποκτήσει αν δεν κοινωνήσει με το άχτιστο. Πέρα από το ορατό βιώνουμε τον αόρατο Θεό. Το βίωμα αυτό δεν είναι στατικό, είναι δυναμικό και σταδιακό. Όσο περισσότερο κάποιος γνωρίζει τον Θεό τόσο και τον αγαπά. Όσο περισσότερο τον αγαπά τόσο και περισσότερο ενώνεται μαζί του και έτσι φτάνει σε έναν υψηλότερο βαθμό πνευματικής γνώσεως, αρχίζει τότε να τον αισθάνεται στην καρδιά του. Η αίσθηση αυτή είναι Θεία, είναι μια εμπειρία της Χάριτος που έχει βαθμίδες και η αίσθηση αυτή στην τελειωτική της μορφή γίνεται θέα του Θεού, κάτι που το βιώνουν οι Άγιοι. Στο Άγιον Όρος που είναι ο τόπος της σιωπής βιώνεται το άχτιστο. Το Άγιον Όρος είναι ο κατεξοχήν τόπος της Αγιότητος», τόνισε ο Γέροντας Εφραίμ.

Στη συνέχεια παρουσίασε τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και συγγραφέα της μονογραφίας για τον Πατριάρχη «Διαθήκη ιερατείας αιώνια», Πατέρα Αθανάσιο Μελισσάρη, και παρέδωσαν από κοινού τη μονογραφία στον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύτηκε από τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Γκιουλέκα για την διαρκή και πολυεπίπεδη προσφορά του στην Αθωνική Πολιτεία ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Αιγέας και πρώην Διοικητής του Αγίου Όρους, κ. Αθανάσιος Μαρτίνος και η σύζυγός του, κα. Μαρίνα Μαρτίνου.

Ο σεναριογράφος της σειράς «Ο Άγιος Παΐσιος ‒ Από Τα Φάρασα στον Ουρανό», κ.Γεώργιος Τσιάκκας, συνομίλησε επί σκηνής με τον δημιουργό της Έκθεσης Φωτογραφίας «Άγιον Όρος – Πέρα από το Ορατό» κ. Γιάννη Γιαννάτο. Η Έκθεση Φωτογραφίας αποτυπώνει με μοναδική ευαισθησία και ευρηματικότητα τον θρησκευτικό βίο και την καθημερινή διακονία των Αγιορειτών Πατέρων.

Στο τέλος της ξεναγήσεως του Πατριάρχη και των λοιπών επισήμων στην Έκθεση, ο Υφυπουργός Εσωτερικών επέδωσε αναμνηστικό δώρο στον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου κ. Εφραίμ και στον δημιουργό της Έκθεσης κ. Γιάννη Γιαννάτο.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από συναυλία βυζαντινών ύμνων από τη Χορωδία «Θεσσαλονικείς Υμνωδοί» με χοράρχη τον κ. Ιωάννη Λιάκο, Αναπληρωτή Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ..

Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Χριστιανικής Ηθικής και Βιοηθικής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, κ. Νικόλαος Κόιος.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος, ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, ο Μητροπολίτης Αμορίου κ. Νικηφόρος, ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας κ. Ελισσαίος, Ιεράρχες, Καθηγούμενοι, Καθηγούμενες και πλήθος ιερωμένων από Μητροπόλεις και Ιερές Μονές της Μακεδονίας και της Θράκης, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κα. Άννα Ευθυμίου, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Σταύρος Καλαφάτης, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νικόλαος Παπαϊωάννου, ο Συντονιστής και η Συντονίστρια του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη κ.κ. Γιάννης Παπαγεωργίου και Έλενα Σώκου, ο ευρωβουλευτής κ. Φρέντι Μπελέρης, οι βουλευτές Θεσσαλονίκης κ.κ. Θεοφάνης Παππάς και Ράνια Θρασκιά, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κα. Αθηνά Αηδονά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Στέλιος Αγγελούδης, επιφανείς εκπρόσωποι των γραμμάτων και τεχνών, των παραγωγικών φορέων και της επιχειρηματικής κοινότητας της πόλης και πλήθος πιστών από τη Βόρειο Ελλάδα.