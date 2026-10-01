Ο ΟΗΕ ζητά από τις ΗΠΑ να καταργήσουν τη θανατική ποινή

«Ηπερίπτωση της Πάικ δείχνει ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα των περισσότερων χωρών του κόσμου και να καταργήσουν τη θανατική ποινή» δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ.

«Η παρατεταμένη οδύνη, σωματική και ψυχική, από τις αλλεπάλληλες αποτυχημένες απόπειρες εκτέλεσης είναι αποκρουστική και βάναυση», ανέφερε σε ανάρτησή του ο ΟΗΕ στην πλατφόρμα Χ, καλώντας τις αμερικανικές αρχές να μην επιχειρήσουν ξανά να εκτελέσουν την Πάικ.

Κυβερνήτης του Τενεσί: Τραγωδία η αποτυχημένη εκτέλεση

Ο κυβερνήτης του Τενεσί Μπιλ Λι χαρακτήρισε «τραγωδία» την αποτυχημένη εκτέλεση της θανατοποινίτισσας Κρίστα Πάικ, λίγες ώρες αφότου η γυναίκα επέζησε από τις δύο θανατηφόρες ενέσεις που της έγιναν σε φυλακή του Νάσβιλ και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

«Κανείς δεν ήθελε να συμβεί αυτό που συνέβη χθες τη νύχτα», είπε στους δημοσιογράφους ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης. «Είναι μια τραγωδία και με ανησυχεί βαθύτατα το γεγονός ότι αυτό συνέβη σε αυτήν την Πολιτεία. Ο λαός αξίζει κάτι καλύτερο και θα φροντίσουμε να συμβεί», πρόσθεσε.

Η 50χρονη Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο τη δεκαετία του 1990, όταν ήταν ακόμη έφηβη, για τη δολοφονία μιας 19χρονης.

Η αποτυχημένη θανάτωσή της την Τετάρτη, η δεύτερη φέτος, υπογραμμίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Πολιτείες στην υλοποίηση των εκτελέσεων με θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα.

Το Τενεσί άλλαξε το πρωτόκολλο των εκτελέσεων το 2024, αποφασίζοντας στο εξής να χρησιμοποιεί μόνο ένα θανατηφόρο διάλυμα με πεντοβαρβιτάλη.

Στην Πάικ χορηγήθηκαν δύο τέτοιες ενέσεις, είπαν οι δικηγόροι της, προκαλώντας της «περιττή οδύνη», χωρίς όμως να τη σκοτώσουν.

Η Σωφρονιστική Υπηρεσία του Τενεσί ανακοίνωσε ότι η εκτέλεση διακόπηκε και η Πάικ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Η κατάστασή της δεν έχει διευκρινιστεί.

Ο Λι είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν είναι σαφές τι δεν πήγε καλά στη διαδικασία, ότι δεν έχει ενημερωθεί για την κατάσταση της Πάικ και δεν έχει μιλήσει με την οικογένειά της. Μετά την αποτυχημένη εκτέλεση διέταξε την αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκτελέσεων στην Πολιτεία μέχρι το τέλος τους έτους και ζήτησε να εξεταστεί από ανεξάρτητους ειδικούς το τι πήγε στραβά.

Η Πάικ ήταν μόλις 18 ετών τον Ιανουάριο του 1995, όταν μαζί με τον 17χρονο φίλο της Ταντάριλ Σιπ και μια άλλη νεαρή γυναίκα παρέσυραν σε δασώδη περιοχή μια 19χρονη συμμαθήτριά τους σε κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης, την βασάνισαν και την σκότωσαν.

Η Πάικ και ο Σιπ ομολόγησαν τον φόνο και καταδικάστηκαν, η πρώτη σε θάνατο και ο δεύτερος σε ισόβια κάθειρξη.

Οι δικηγόροι και οι υποστηρικτές της Πάικ προσπάθησαν ανεπιτυχώς να σταματήσουν την εκτέλεσή της, επικαλούμενοι το νεαρό της ηλικίας της την εποχή του εγκλήματος, το γεγονός ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης όταν ήταν παιδί και έπασχε από ψυχική νόσο για την οποία δε λάμβανε θεραπεία.

Τον περασμένο Μάιο το Τενεσί ανέστειλε την εκτέλεση του καταδικασμένου δολοφόνου Τόνι Καράδερς επειδή οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, έπειτα από μία ώρα προσπαθειών δεν κατάφεραν να βρουν φλέβα για να του χορηγήσουν το ενέσιμο διάλυμα.