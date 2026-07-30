Ο ΟΗΕ ξεκινά τις άτυπες ψηφοφορίες για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα

Ο ΟΗΕ θα διεξάγει άτυπες ψηφοφορίες για την εκλογή νέου γενικού γραμματέα του ΟΗΕ από την Πέμπτη (30/7). Επτά υποψήφιοι συμμετέχουν στην πρώτη άτυπη διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα διεξάγει έναν πρώτο γύρο άτυπων ψηφοφοριών κεκλεισμένων των θυρών την Πέμπτη για να αξιολογήσει την υποστήριξη των επτά υποψηφίων που διεκδικούν τη θέση του επόμενου επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών, αναφέρει το Reuters.

Οι υποψήφιοι, από την Αργεντινή, τη Χιλή, την Κόστα Ρίκα, τον Ισημερινό, τη Γουιάνα, τη Σενεγάλη και την Ουγκάντα, επιδιώκουν να αντικαταστήσουν τον Πορτογάλο Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος θα λήξει τη θητεία του στο τέλος του τρέχοντος έτους μετά από δύο πενταετείς θητείες.

Ο διάδοχος του Γκουτέρες αντιμετωπίζει το καθήκον της αναζωογόνησης ενός οργανισμού που βρίσκεται σε κρίση και φθίνουσα απόδοση, ο οποίος βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση να μεταρρυθμίσει μια υπερμεγέθη και δαπανηρή γραφειοκρατία και να εξαλείψει τις επικαλύψεις μεταξύ των πολλών υπηρεσιών του.

Οι ψηφοφοίες είναι άτυπες, μη δεσμευτικές ψήφοι μεταξύ του 15μελούς Συμβουλίου Ασφαλείας. Ερωτώνται αν «ενθαρρύνουν», «αποθαρρύνουν» ή «δεν έχουν γνώμη» για κάθε υποψήφιο.

Οι ψηφοφορίες είναι μυστικές και μόνο τα μέλη του Συμβουλίου είναι παρόντα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Δεν υπάρχει σαφές φαβορί και το ιστορικό προηγούμενο υποδηλώνει ότι αρκετοί γύροι ψηφοφορίας θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, πιθανώς λήγοντας στα τέλη Σεπτεμβρίου ή στις αρχές Οκτωβρίου. Η διαδικασία θα μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο εάν δεν προκύψει υποψήφιος με συναίνεση.

Οι τρέχοντες υποψήφιοι είναι ο Ραφαέλ Γκρόσι από την Αργεντινή, επικεφαλής του πυρηνικού οργανισμού του ΟΗΕ, η πρώην πρόεδρος της Χιλής Μισέλ Μπατσελέτ, η πρώην αντιπρόεδρος της Κόστα Ρίκα Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, η πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ισημερινού Μαρία Φερνάντα Εσπινόζα, η πρώην υπουργός Εξωτερικών της Γουιάνας Κάρολιν Ροντρίγκες-Μπίρκετ, ο πρώην πρόεδρος της Σενεγάλης Μάκι Σαλ και η διπλωμάτης από την Ουγκάντα ​​Ολάρα Οτούνου, η οποία συμμετείχε στην κούρσα την περασμένη εβδομάδα.

Στους πρώτους γύρους των προκαταρκτικών ψηφοφοριών, ρίχνονται πανομοιότυπα ψηφοδέλτια, επιτρέποντας στους διπλωμάτες να δουν τα συνολικά επίπεδα υποστήριξης και αντίθεσης χωρίς να αποκαλύψουν εάν οι αρνητικές ψήφοι προέρχονται από ένα από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου με δικαίωμα βέτο (P5) – Κίνα, Γαλλία, Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, τα μέλη του P5 χρησιμοποιούν διαφορετικό χρώμα από τα εκλεγμένα μέλη, υποδεικνύοντας εάν ένας υποψήφιος έχει λάβει ψήφο «αποτροπής» από ένα από αυτά.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας τελικά υιοθετεί ένα ψήφισμα, παραδοσιακά κεκλεισμένων των θυρών, προτείνοντας μια υποψηφιότητα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία αποτελείται από 193 μέλη. Αυτό απαιτεί εννέα ψήφους υπέρ και κανένα βέτο, και η επακόλουθη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση θεωρείται εδώ και καιρό απλή τυπικότητα.

Η τρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας ασκείται από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και ο πρεσβευτής της στον ΟΗΕ, Ζένον Μουκόνγκο Νγκάι, επιβεβαίωσε σε δημοσιογράφους την Τρίτη ότι ο πρώτος γύρος προκαταρκτικών εκλογών θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Πέμπτης.

Είπε ότι ο Οτούνου θα συμπεριληφθεί, παρόλο που δεν είχε ακόμη συμμετάσχει στις άτυπες ακροάσεις στις οποίες παρευρέθηκαν οι άλλοι υποψήφιοι.

Το βιογραφικό της Οτούνου αναφέρει ότι εφηύρε το σύστημα προκαταρκτικών ψηφοφοριών για την εκλογή νέου γενικού γραμματέα ενώ ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας το 1981.