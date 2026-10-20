Ο ΟΗΕ καταδικάζει «κάθε πράξη βίας» στις διαδηλώσεις στην Ευρώπη

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καταδίκασε σήμερα «κάθε πράξη βίας» που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων των τελευταίων ημερών στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και απηύθυνε έκκληση στα εμπλεκόμενα μέρη να «αμβλύνουν τις εντάσεις».

«Οι ογκώδεις διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην Αλβανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Πορτογαλία εγείρουν ανησυχίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καταδικάζω κάθε πράξη βίας και καλώ όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να κατευνάσουν τις εντάσεις και να αποτρέψουν κάθε νέα βίαιη ενέργεια», δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ, σε ένα δελτίο Τύπου.

«Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να διαδηλώνουν ειρηνικά και να ακούγεται η φωνή τους. Τα κράτη πρέπει να διευκολύνουν την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων», συμπλήρωσε ο ίδιος, εκφράζοντας επίσης τη λύπη του για τους βανδαλισμούς αλλά και την «υπέρμετρη» σε ορισμένες περιπτώσεις απάντηση των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

«Καταδικάζω τις ενέργειες όσων εκμεταλλεύονται τις διαδηλώσεις για να διαπράξουν πράξεις βίας και βανδαλισμούς σε βάρος δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να λογοδοτούν ατομικά για τις πράξεις τους», τόνισε ο Τουρκ, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένα περιστατικά ή χώρες.

Επιπλέον, εξέφρασε «την ανησυχία του από τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για άσκοπη και υπέρμετρη χρήση βίας κατά διαδηλωτών», μεταξύ των οποίων και ανήλικοι.

«Τα κράτη πρέπει να διασφαλίζουν ότι κάθε επέμβαση των δυνάμεων επιβολής του νόμου είναι νόμιμη, αναγκαία και αναλογική», πρόσθεσε, αποφεύγοντας και πάλι να αναφερθεί σε συγκεκριμένα περιστατικά.

«Οι καταγγελίες για παράνομη χρήση βίας πρέπει να διερευνώνται άμεσα, αποτελεσματικά και ανεξάρτητα», ζήτησε επίσης ο αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που «έλαβαν οι αρχές για τη διερεύνηση των περιστατικών και την αποκλιμάκωση της έντασης», ο Ύπατος Αρμοστής κάλεσε επίσης τα κράτη να «ξεκινήσουν διάλογο» με τους διαδηλωτές, ιδίως τους νέους, και να «λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των εύλογων και θεμελιωδών ανησυχιών τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ