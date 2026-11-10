Ο ΟΗΕ εκφράζει ανησυχία για την ελευθερία του Τύπου στην Αίγυπτο

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα εξέφρασε σήμερα την ανησυχία της για τις αυξανόμενες επιθέσεις των αιγυπτιακών αρχών εναντίον της ελευθερίας του Τύπου και ζήτησε την άμεση απελευθέρωση κρατούμενων δημοσιογράφων.

«Παρακολουθούμε μια εντατικοποίηση των προσβολών της ελευθερίας του Τύπου εκ μέρους των αιγυπτιακών αρχών, οι οποίες στοχοθετούν, διώκουν και παρενοχλούν ανεξάρτητους δημοσιογράφους», υπογράμμισε μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας Ταμίν Αλ-Χιτάν.

Η αιγυπτιακή αστυνομία συνέλαβε το Σεπτέμβριο ολόκληρη τη συντακτική ομάδα του ιστότοπου επαλήθευσης γεγονότων Matsaddash, κατηγορώντας τους έξι δημοσιογράφους ότι διέδιδαν παραπληροφόρηση για τους εκτός νόμου Αδελφούς Μουσουλμάνους, κάτι που ο ιστότοπος αρνείται.

Επίσης τον περασμένο μήνα αιγυπτιακό δικαστήριο καταδίκασε τον διευθυντή του ανεξάρτητου ειδησεογραφικού ιστότοπου Mada Masr ότι δεν έχει άδεια λειτουργίας του ιστότοπου, το κλείσιμο του οποίου διέταξε.

«Αυτές οι ανησυχητικές εξελίξεις πρέπει να τερματισθούν αμέσως και οι δημοσιογράφοι πρέπει να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς εκφοβισμό και αντίποινα», δήλωσε ο Αλ-Χιτάν.

«Οι αρχές πρέπει να απελευθερώσουν όλους τους δημοσιογράφους του Matsaddash και να αποσύρουν τις κατηγορίες που προκύπτουν από τη θεμιτή δημοσιογραφική δουλειά τους», πρόσθεσε.