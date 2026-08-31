Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά στη ΔΕΘ

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (Ο.Σ.Θ.) συμμετέχει με δικό του περίπτερο στη 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης απο 05-13 Σεπτεμβρίου, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο εξωστρέφειας, κοινωνικής προσφοράς και ουσιαστικής επικοινωνίας με τους πολίτες.

Τα εγκαίνια του περιπτέρου θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00, στον χώρο του περιπτέρου 15, stand 16, παρουσία επίσημων προσκεκλημένων.

Το περίπτερο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης θα είναι ένας ζωντανός, σύγχρονος και διαδραστικός χώρος, όπου μικροί και μεγάλοι θα ενημερώνονται από οδοντιάτρους για την πρόληψη της τερηδόνας και των νοσημάτων των ούλων, τη στοματική υγεία των παιδιών, την εγκυμοσύνη και την τρίτη ηλικία, τη διατροφή και τον στοματικό καρκίνο, μέσα από επιστημονικές παρουσιάσεις, διαδραστικές εφαρμογές, επιδείξεις σωστού βουρτσίσματος και εκπαιδευτικά παιχνίδια. Ιδιαίτερη θέση θα έχει η Παιδική Γωνιά, με δραστηριότητες αφιερωμένες στη στοματική υγεία, ενώ κανείς δεν θα φύγει από το περίπτερο χωρίς δώρα και αναμνηστικά.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του, ο Σύλλογος θα παρουσιάσει επίσης τη Μεγάλη Έρευνα Στοματικής Υγείας των Πολιτών, μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην καταγραφή των πραγματικών αναγκών των πολιτών και θα αποτελέσει τη βάση για νέες δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και προαγωγής της δημόσιας υγείας.

Ο Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Βάιος Κοντόπουλος, δήλωσε: «Η πρώτη συμμετοχή του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στη ΔΕΘ αποτελεί ένα ιστορικό βήμα για τον Σύλλογό μας. Θέλουμε να βγούμε από τα όρια του ιατρείου και να συναντήσουμε την κοινωνία. Να μιλήσουμε με τους πολίτες, να ακούσουμε τις ανάγκες τους και να αναδείξουμε τη σημασία της πρόληψης. Η στοματική υγεία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής υγείας και της ποιότητας ζωής. Σας περιμένουμε όλους στο περίπτερό μας, για να γνωριστούμε, να ενημερωθούμε, να ανταλλάξουμε εμπειρίες και να αποδείξουμε ότι το πιο όμορφο χαμόγελο ξεκινά πάντα από την πρόληψη».

Επικοινωνία: www.osth.gr