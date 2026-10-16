Ο ΟΑΣΘ στηρίζει την 20ή «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα» με 24ωρη λειτουργία

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης συμμετέχει στην πανελλαδική δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα», η οποία διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» για 20ή συνεχή χρονιά, αύριο Σάββατο 17 Οκτωβρίου.

Η δράση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, έχει ως κεντρικό μήνυμα ότι «Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί!» και στοχεύει στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, αναδεικνύοντας την αξία της υπεύθυνης διασκέδασης και της ασφαλούς επιστροφής.

Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες όπου ο κίνδυνος είναι αυξημένος τις νυχτερινές ώρες του Σαββάτου, ο ΟΑΣΘ συνδράμει ουσιαστικά στη μετακίνηση των πολιτών. Τη βραδιά της δράσης στηρίζουν 3+1 επιλεγμένες λεωφορειακές γραμμές του ΟΑΣΘ, σε συντονισμό με τον ΟΣΕΘ και το Μετρό Θεσσαλονίκης που θα λειτουργήσουν σε 24ωρη βάση, προσφέροντας μια ασφαλή, αξιόπιστη και εναλλακτική λύση σε όσους επιλέξουν να διασκεδάσουν.

Συγκεκριμένα, οι γραμμές που θα λειτουργήσουν επί 24ωρου είναι: