Ο Ντ. Τραμπ επανέλαβε ότι ο Β. Πούτιν «θα ήθελε»συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες Σάββατο ότι ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν θα ήθελε να κλειστεί συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος με την Ουκρανία, ο οποίος μαίνεται από το 2022, και κατηγόρησε τον ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως αντιστέκεται σε οποιονδήποτε συμβιβασμό.

«Λοιπόν, νομίζω ότι η Ρωσία θα ήθελε να κλειστεί συμφωνία, κι έχουμε μιλήσει πολλές φορές, αλλά η Ρωσία θα ήθελε να κλειστεί συμφωνία (…) όμως, για τον έναν ή τον άλλον λόγο, ο Ζελένσκι δεν θέλει να κλειστεί συμφωνία», είπε ο ογδοντάρης ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους χθες Σάββατο.

Ερωτηθείς τι του είπε ο κ. Πούτιν κατά την πιο πρόσφατη τηλεφωνική συνδιάλεξή τους την Παρασκευή, ο κ. Τραμπ απάντησε επαναλαμβάνοντας πως «θα ήθελε να κλειστεί συμφωνία», επιμένοντας πως εκδήλωσε «ισχυρή» επιθυμία για αυτό.

Νωρίτερα, ο ένοικος του Λευκού Οίκου έκανε την για πολλούς εμπρηστική δήλωση πως η Ουκρανία χρειάζεται «νέο» ηγέτη, με φόντο αμφιλεγόμενη συμφωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας για εξαγωγές πετρελαίου κίνησης από τη Ρωσία ώστε να αντιμετωπιστεί το «παγκόσμιο πρόβλημα», κατά τον κ. Τραμπ, της έλλειψης ντίζελ.