Ο νο1 λόγος που τα ζευγάρια δεν κάνουν σεξ – Δεν είναι αυτός που φαντάζεστε

Υπάρχουν περίοδοι που το σεξ μοιάζει να περνά σε δεύτερη «μοίρα». Οι ημέρες γίνονται εβδομάδες, οι υποχρεώσεις συσσωρεύονται και η ερωτική επαφή αναβάλλεται, χωρίς απαραίτητα να έχει προηγηθεί κάποια διαφωνία ή να έχει χαθεί η έλξη ανάμεσα στους συντρόφους. Όπως υποδεικνύει μελέτη που δημοσιεύεται στο Journal of Sexual Medicine, οι εξηγήσεις που δίνουν οι σύντροφοι μπορούν να αποκαλύψουν ενδιαφέρουσες πτυχές της ερωτικής και συναισθηματικής τους σχέσης.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν 87 ζευγάρια για 30 ημέρες, αναζητώντας τους λόγους για τους οποίους δεν είχαν σεξουαλική επαφή και εξετάζοντας πώς αυτοί συνδέονταν με την επιθυμία, τη σεξουαλική ικανοποίηση και την ικανοποίηση από τη σχέση. Οι συμμετέχοντες ήταν 30 ετών κατά μέσο όρο και είχαν σχέση περίπου 9 χρόνια. Κάθε ημέρα συμπλήρωναν ένα σύντομο ερωτηματολόγιο για τη σεξουαλική τους ζωή. Όταν δεν είχαν κάνει σεξ, καλούνταν να εξηγήσουν γιατί, επιλέγοντας μία ή περισσότερες πιθανές αιτίες.

Ο συχνότερος λόγος; «Απλώς δεν έτυχε»

Το πιο ενδιαφέρον εύρημα ήταν και το πιο απλό: «Απλώς δε συνέβη». Άνδρες και γυναίκες έδιναν εξίσου συχνά αυτή την εξήγηση, όπως και την απάντηση «δεν είχαμε χρόνο». Με άλλα λόγια, η απουσία σεξ δεν συνδεόταν πάντα με κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Μερικές φορές, απλώς δεν προέκυπτε η ευκαιρία.

Παρ’ ότι υπήρχαν αρκετά κοινά σημεία, η έρευνα ανέδειξε και ορισμένες διαφορές στον τρόπο με τον οποίο άνδρες και γυναίκες εξηγούν την απουσία σεξ. Οι γυναίκες ήταν πιθανότερο να αναφέρουν λόγους που αφορούσαν στις ίδιες, όπως «δεν ήθελα», «δεν είχα διάθεση», «ήμουν πολύ κουρασμένη» ή «το σεξ είναι επώδυνο». Αντίθετα, οι άνδρες απέδιδαν συχνότερα την απουσία σεξ στη σύντροφό τους. Ήταν επίσης πιθανότερο να αναφέρουν ότι οι υποχρεώσεις που σχετίζονται με τα παιδιά εμπόδισαν την ερωτική επαφή.

Οι διαφορές αυτές δε σημαίνουν ότι το ένα φύλο επιθυμεί απαραίτητα περισσότερο σεξ από το άλλο. Αναδεικνύουν, όμως, ότι οι σύντροφοι μπορεί να αντιλαμβάνονται διαφορετικά τους λόγους για τους οποίους δεν υπήρξε ερωτική επαφή.

Όταν η απουσία σεξ εκλαμβάνεται ως απόρριψη

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα αφορούσε στη σχέση ανάμεσα στις εξηγήσεις και τη σεξουαλική ικανοποίηση. Και στα δύο φύλα, η σεξουαλική ικανοποίηση ήταν χαμηλότερη όταν η απουσία σεξ αποδιδόταν στον σύντροφο. Αντίθετα, ήταν υψηλότερη όταν η εξήγηση αφορούσε κοινές συνθήκες, όπως η έλλειψη χρόνου ή το γεγονός ότι η ερωτική επαφή απλώς δεν προέκυψε.

Η διαφορά φάνηκε ουσιαστική: Είναι άλλο να πιστεύει κανείς ότι δεν έκανε σεξ επειδή ο σύντροφός του δεν ενδιαφερόταν και άλλο να θεωρεί ότι οι καθημερινές υποχρεώσεις δεν άφησαν χώρο για οικειότητα. Στην πρώτη περίπτωση, η απουσία σεξ μπορεί να βιώνεται ως απόρριψη. Στη δεύτερη, αντιμετωπίζεται ως μια κοινή πραγματικότητα, που δεν απειλεί απαραίτητα τη σχέση. Στους άνδρες, επιπλέον, η ικανοποίηση από τη σχέση ήταν χαμηλότερη όταν οι λόγοι για τους οποίους δεν είχαν κάνει σεξ αφορούσαν στους ίδιους, όπως η κούραση ή η έλλειψη διάθεσης. Αντίθετα, ήταν υψηλότερη όταν η απουσία ερωτικής επαφής συνδεόταν με κοινές συνθήκες ή αποφάσεις. Για τις γυναίκες, δεν εντοπίστηκε αντίστοιχη σύνδεση.

Τι συμβαίνει την επόμενη ημέρα;

Οι ερευνητές εξέτασαν και κάτι ακόμη: Κατά πόσο οι λόγοι για τους οποίους δεν έγινε σεξ σχετίζονταν με την επιθυμία των συμμετεχόντων την επόμενη ημέρα. Διαπιστώθηκε και στα δύο φύλα ότι, όταν κάποιος ανέφερε προσωπικούς λόγους, η σεξουαλική του επιθυμία ήταν χαμηλότερη τόσο την ίδια μέρα, όσο και την επόμενη. Αντίθετα, η επιθυμία ήταν υψηλότερη όταν αναφέρονταν άλλου είδους εξηγήσεις.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα αφορούσε αποκλειστικά στους άνδρες: Όταν απέδιδαν την απουσία σεξ στη σύντροφό τους, εμφάνιζαν αυξημένη σεξουαλική επιθυμία την επόμενη ημέρα.

Οι ερευνητές, ωστόσο, διευκρινίζουν ότι τα ευρήματα αναδεικνύουν απλώς συσχετίσεις.

Τελικά, πόσο σημαντική είναι η συχνότητα του σεξ;

Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι η απουσία σεξ δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη προβλήματος στη σχέση. Η καθημερινότητα, οι υποχρεώσεις και η έλλειψη χρόνου μπορούν να περιορίσουν τις ευκαιρίες για ερωτική επαφή, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι έχει χαθεί η επιθυμία ή η συναισθηματική σύνδεση.

Εξίσου σημαντικό είναι το πώς αντιλαμβάνονται οι δύο σύντροφοι αυτή την πραγματικότητα. Όταν η απουσία σεξ αντιμετωπίζεται ως αποτέλεσμα κοινών συνθηκών, δεν φαίνεται να συνδέεται με μείωση της ικανοποίησης – κάτι που αλλάζει όταν αποδίδεται στην έλλειψη ενδιαφέροντος του ενός. Επιπλέον, η απουσία σεξουαλικής επαφής δε σημαίνει απαραίτητα απουσία σωματικής οικειότητας: Τα φιλιά, οι αγκαλιές και η τρυφερότητα μπορεί να συνεχίζονται ακόμη και σε περιόδους χωρίς σεξ.

Τελικά, η ποιότητα της σχέσης δεν καθορίζεται μόνο από το πόσο συχνά οι σύντροφοι κάνουν σεξ, αλλά και από το πώς διαχειρίζονται τις στιγμές που αυτό δε συμβαίνει.