Ο Νικολάς Μαδούρο ζητά άρση των σε βάρος του κατηγοριών στις ΗΠΑ

Ο πρώην ηγέτης της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες ζήτησαν την Τετάρτη από ομοσπονδιακό δικαστή να απορρίψει τις κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών που τους έχουν απαγγελθεί, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι απολαύουν κυριαρχικής ασυλίας, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

«Κανένα αμερικανικό δικαστήριο δεν έχει ποτέ εκδικάσει ποινική υπόθεση εναντίον ξένου ηγέτη, ο οποίος αναγνωριζόταν από τη χώρα του ως εν ενεργεία αρχηγός κράτους κατά τον χρόνο που απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες. Αυτό δεν αποτελεί ιστορική σύμπτωση. Οι αρχηγοί κρατών εξαιρούνται από την ποινική διαδικασία οποιουδήποτε εθνικού δικαστηρίου εκτός από εκείνο της δικής τους χώρας», αναφέρει υπόμνημα που κατέθεσαν οι δικηγόροι του Μαδούρο προς υποστήριξη του αιτήματός τους για απόρριψη της υπόθεσης.

«Η ασυλία αυτή δεν απορρέει από κάποια καλή θέληση που μπορεί να ανακληθεί κατά βούληση, αλλά από την πλήρη ισότητα και την απόλυτη ανεξαρτησία των κυρίαρχων κρατών. Ως εκ τούτου, το παρόν Δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία επί του κ. Μαδούρο, ο οποίος αναγνωρίζεται από την Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας ως αρχηγός κράτους», συνεχίζει το έγγραφο, σύμφωνα με το Fox News.

Τον Ιανουάριο του 2026, η Εισαγγελία των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης δημοσιοποίησε ένα τέταρτο τροποποιημένο κατηγορητήριο εναντίον του Μαδούρο και της Φλόρες.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει κατηγορία για συνωμοσία με σκοπό τη ναρκοτρομοκρατία, ενώ τόσο η Φλόρες όσο και ο Μαδούρο κατηγορούνται για συνωμοσία με σκοπό την εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών μηχανισμών, καθώς και συνωμοσία με σκοπό την κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών μηχανισμών.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, επί δεκαετίες ο Μαδούρο χρησιμοποίησε τη θέση του -αρχικά ως βουλευτής της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας και στη συνέχεια ως πρόεδρος της χώρας- για να συνωμοτήσει με ναρκοτρομοκράτες από ορισμένα από τα μεγαλύτερα καρτέλ του κόσμου, με σκοπό την εισαγωγή κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δικηγόροι του Μαδούρο, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η κυριαρχική ασυλία δεν επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες να κινηθούν νομικά εναντίον του.