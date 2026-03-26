Ο Νικολάς Μαδούρο θα αντιμετωπίσει και άλλες κατηγορίες, προαναγγέλλει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σήμερα ότι ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος πρόκειται να οδηγηθεί αργότερα σήμερα ενώπιον δικαστή στη Νέα Υόρκη, θα βρεθεί αντιμέτωπος και «με άλλες δίκες» στο μέλλον.

«Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες δίκες, δεδομένου ότι δεν του έχουν ασκήσει δίωξη παρά μόνο για ένα μέρος όσων έκανε. Θα υπάρξουν και άλλες υποθέσεις, όπως πιθανότατα ξέρετε» είπε ο Τραμπ, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για τις νέες κατηγορίες σε βάρος του Μαδούρο.

Ο Νικολάς Μαδούρο, που κρατείται σε φυλακή της Νέας Υόρκης μετά τη θεαματική σύλληψή του από τον αμερικανικό στρατό στις αρχές Ιανουαρίου, κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών. Οι ΗΠΑ λένε ότι προστάτευε ένα μεγάλο δίκτυο διακινητών, συνεργαζόμενος κυρίως με αντάρτες και καρτέλ που χαρακτηρίζονται «τρομοκρατικές οργανώσεις» από την Ουάσινγκτον.

Η σημερινή ακροαματική διαδικασία αφορά διαδικαστικά θέματα, πριν από τη διεξαγωγή της δίκης.