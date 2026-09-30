Ο Νετανιάχου θα ενημερώσει τον Τραμπ για την φερόμενη ως τρομοκρατική ενέργεια σε πτήση της Flydubai

Συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ γύρω από την φερόμενη ως απόπειρα αεροπειρατείας του αεροπλάνου της Flydubai, είχε το βράδυ της Τετάρτης (30/9) ο Μπενιαμίν Νετανιάχου , ενώ όπως έγινε γνωστό, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα μιλήσει μέσα στις επόμενες ώρες και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Την είδηση δημοσιοποίησε Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας στο Channel 12.

Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έδωσε εντολή στις ισραηλινές Αρχές να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας τόσο στις ισραηλινές όσο και στις μη ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες, όπως ανέφερε εκπρόσωπος του γραφείου του.

Επίσης, ο Νετανιάχου πραγματοποίησε συνάντηση αξιολόγησης της κατάστασης με τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας του, σύμφωνα με το γραφείο του, το οποίο δημοσίευσε μία φωτογραφία του Ισραηλινού πρωθυπουργού να συνομιλεί με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, Σμουέλ Μπεν Εζρά και τον στρατιωτικό γραμματέα, υποστράτηγο Γκάι Μαρκιζένο.