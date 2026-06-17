Ο Νετανιάχου επικρίνει τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ: Η αποκάλυψη για την ακύρωση επίθεσης στο Ιράν μας εξέθεσε απέναντι στον Τραμπ

Επέπληξε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Εγιάλ Ζαμίρ, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του στενού υπουργικού συμβουλίου, με αφορμή μήνυμα που δημοσίευσε ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας, Όμερ Τίσλερ, το οποίο αποκάλυπτε ότι μια μεγάλης κλίμακας αεροπορική επίθεση κατά του Ιράν ακυρώθηκε λίγο πριν από την εκτέλεσή της.

«Έπληξε την εικόνα της ενότητας με τις ΗΠΑ και μας έφερε σε δύσκολη θέση απέναντι στον πρόεδρο Τραμπ»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ τουκαναλιού 12, ο Νετανιάχου θεώρησε ότι το μήνυμα του διοικητή της Πολεμικής Αεροπορίας αποτέλεσε «εθνικό λάθος», επισημαίνοντας ότι η δημοσιοποίησή του «έπληξε την εικόνα της ενότητας» και «έφερε σε δύσκολη θέση το Ισραήλ απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ».

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Νετανιάχου επέκρινε τον Ζαμίρ μπροστά στους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Τίσλερ να αποκαλύψει τη χρονική ακολουθία των γεγονότων που προηγήθηκαν της ακύρωσης της επίθεσης, καθώς και λεπτομέρειες για τις στρατιωτικές προετοιμασίες.

Ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να σχολιάσει «όσα λέγονται σε κλειστές συνεδριάσεις», ωστόσο στρατιωτικές πηγές επιβεβαίωσαν στο κανάλι ότι ο Νετανιάχου είπε πράγματι στον Ζαμίρ ότι το μήνυμα του Τίσλερ ήταν «λάθος», δεδομένης της συζήτησης που προκάλεσε στο εσωτερικό του Ισραήλ.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας δεν είχε πρόθεση να επικρίνει τις πολιτικές αποφάσεις, αλλά να εκφράσει την εκτίμησή του προς τους πιλότους και τα στελέχη που συμμετείχαν, καθώς και να διευκρινίσει τις συνθήκες λήψης αποφάσεων τις τελευταίες ημέρες του πολέμου.

Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ βρισκόταν σε πλήρη ετοιμότητα για ευρεία επίθεση στο Ιράν πριν τη συμφωνία

Το μήνυμα επιβεβαίωνε δημοσιεύματα ξένων και ισραηλινών μέσων ότι η Πολεμική Αεροπορία βρισκόταν σε πλήρη ετοιμότητα για μια ευρεία επίθεση κατά του Ιράν, μετά την ιρανική απάντηση στην επίθεση στη Νταχίγια, και ότι όλες οι μοίρες είχαν ολοκληρώσει τις προετοιμασίες.

Ο Τίσλερ ανέφερε ότι «όλες οι δυνάμεις της Πολεμικής Αεροπορίας ήταν έτοιμες να απογειωθούν για μια μεγάλης κλίμακας επιθετική αποστολή», σημειώνοντας ότι οι προετοιμασίες περιλάμβαναν μείωση του χρόνου ετοιμότητας, οπλισμό των αεροσκαφών και ολοκλήρωση του σχεδιασμού για την επίθεση σε εκατοντάδες στόχους στο εσωτερικό του Ιράν.

Πρόσθεσε ότι η απόφαση ακύρωσης της επιχείρησης έφτασε στις μονάδες λίγο πριν από την εκτέλεση, διευκρινίζοντας ότι «η επίθεση ακυρώθηκε ενώ οι τελευταίες ενημερώσεις γίνονταν στις αεροπορικές μοίρες, μόλις μία ώρα πριν από την απογείωση».

Ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας υπογράμμισε επίσης ότι ο πόλεμος με το Ιράν προκάλεσε, κατά την έκφρασή του, «εκτεταμένες ζημιές» στις ιρανικές στρατιωτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων άμυνας και επίθεσης, στοιχείων του πυρηνικού προγράμματος, της αμυντικής βιομηχανίας και της αλυσίδας διοίκησης.

Το περιστατικό αυτό έρχεται σε μια περίοδο έντονου εσωτερικού διαλόγου στο Ισραήλ σχετικά με τα αποτελέσματα του πολέμου με το Ιράν, τις αμερικανικές πιέσεις που προηγήθηκαν της ανακοίνωσης του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, και τις προσπάθειες του Ιράν να επιβάλει μια νέα εξίσωση αντιποίνων απέναντι στο Ισραήλ.

Μετάφραση: Ουαλίντ Ελίας

Πηγή : elnashra, channel 12