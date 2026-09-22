Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι θα «πει την αλήθεια» για τις ενέργειες του Ισραήλ στην ομιλία του στον ΟΗΕ

Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι θα αξιοποιήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα για να υπερασπιστεί τις στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ κατά των τρομοκρατών, κατηγορώντας παράλληλα τον αριστερό δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι ότι υποστηρίζει τη Χαμάς.

Η δήλωση Νετανιάχου ήρθε ως απάντηση στις δηλώσεις Μαμντάνι, ο οποίος είπε χθες στο CNN ότι ο Νετανιάχου είναι «εγκληματίας πολέμου και αρχιτέκτονας μιας φρικτής γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού».

Ο Νετανιάχου αναμένεται να εκφωνήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μεθαύριο Πέμπτη.

«Έρχομαι στον ΟΗΕ», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ένα σύντομης διάρκειας βίντεο. «Θα πω την αλήθεια για τους ηρωικούς στρατιώτες μας και θα πω την αλήθεια για εσένα (Μαμντάνι)».

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα συνελάμβανε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει τη δικαιοδοσία να το πράξει.

«Ντροπή σας, κ. Μαμντάνι», είπε ο Νετανιάχου. «Ντροπή σας που υποστηρίζετε τα τρομοκρατικά τέρατα της Χαμάς, που έσφαξαν ανθρώπους μας. Ντροπή σας που υποκινείτε ταραχές κατά των Εβραίων της Νέας Υόρκης».

Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι έχουν χαρακτηρίσει τον Δημοκρατικό Μαμντάνι αντισημίτη, επικαλούμενοι τη δράση του υπέρ των τρομοκρατών και την κριτική του κατά της στρατιωτικής δράσης του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Την περασμένη εβδομάδα, ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Ντόρον Σπίλμαν δήλωσε στο Reuters ότι ο Νετανιάχου έχει εκφωνήσει ομιλίες στα Ηνωμένα Έθνη περισσότερο από κάθε άλλον παγκόσμιο ηγέτη «και πρόκειται να αξιοποιήσει αυτό το βήμα για να πει την αλήθεια σε ένα φόρουμ χωρών που συχνά υιοθετούν μια ψευδή αφήγηση σχετικά με το Ισραήλ».

«Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα βήματα στα οποία μπορεί να σταθεί ο πρωθυπουργός του Ισραήλ και να παρουσιάσει την αλήθεια στον κόσμο. Αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν πτοείται από κανέναν. Δεν πτοείται από τον δήμαρχο Μαμντάνι», είπε.