Ο Νετανιάχου διέταξε την εκκένωση ορισμένων ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε την εκκένωση ορισμένων οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, οι οποίοι θεωρούνται παράνομοι σύμφωνα με την ισραηλινή νομοθεσία, δήλωσε σήμερα, Κυριακή (6/9) ο υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ.

«Από ό,τι γνωρίζω, ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για την εκκένωση» ορισμένων οικισμών, ανέφερε ο Σμοτρίχ, προσθέτοντας ότι δεν εγκρίνει το μέτρο.

Παρόλο που όλοι οι ισραηλινοί οικισμοί στη Δυτική Όχθη θεωρούνται παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ορισμένοι που έχουν ιδρυθεί χωρίς την έγκριση της κυβέρνησης —και συχνά αποτελούνται από λίγα μόνο προκατασκευασμένα σπίτια— θεωρούνται παράνομοι και από το Ισραήλ.

Αρκετά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης την Κυριακή ότι ο Νετανιάχου είχε εκδώσει τη διαταγή, με τη μεγαλύτερη ισραηλινή ειδησεογραφική ιστοσελίδα Ynet να αναφέρει ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα πίεσης από τις ΗΠΑ.

Στα τέλη Αυγούστου, ο Νετανιάχου είχε υποσχεθεί να συνεχίσει την ίδρυση οικισμών στη Δυτική Όχθη, παρά την αυξανόμενη διεθνή αντίδραση.

Η κατασκευή και η επέκταση των ισραηλινών οικισμών στα παλαιστινιακά εδάφη έχει αυξηθεί σημαντικά υπό την κυβέρνησή του.

Σύμφωνα με τον Σμότριχ, η εκκένωση αφορούσε οικισμούς που είχαν χτιστεί σε περιοχές υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής και χωρίς επίσημη άδεια.

Ηγέτης ενός ακροδεξιού κόμματος που υποστηρίζει την προσάρτηση ολόκληρης της Δυτικής Όχθης, ο Σμοότριχ, καυχήθηκε ότι είχε ηγηθεί «μιας επανάστασης» με την κατασκευή και τη νομιμοποίηση «χωριών, αγροκτημάτων, δρόμων και χιλιάδων σπιτιών» στο έδαφος αυτό, το οποίο βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

Το γραφείο του Νετανιάχου, στο οποίο απευθύνθηκε το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), δεν απάντησε στις σχετικές αναφορές.

Στη Δυτική Όχθη έχει σημειωθεί έξαρση της βίας από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σε οικισμούς στα παλαιστινιακά εδάφη, ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστινίους.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, επισκέφθηκε τη Δυτική Όχθη το Σάββατο, εκφράζοντας τη στήριξή του στους Παλαιστινίους με αμερικανική υπηκοότητα που έχουν πέσει θύματα επιθέσεων από Ισραηλινούς εποίκους.

«Το σαφές μας μήνυμα είναι ότι το έγκλημα είναι έγκλημα, η τρομοκρατία είναι τρομοκρατία», δήλωσε ο Χάκαμπι, χωρίς όμως να κατονομάσει το Ισραήλ.

«Όταν κάποιοι διαπράττουν τέτοιες πράξεις, πρέπει να αναμένουν ότι θα υποστούν σοβαρές συνέπειες», προσέθεσε.

Πηγή: AFP