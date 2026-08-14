Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε το Ηνωμένο Βασίλειο ως την «πρώτη ισλαμική δημοκρατία που απέκτησε πυρηνικά όπλα»

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης για το ισραηλινό στρατιωτικό ραδιόφωνο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποκάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο «Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας», αναπαράγοντας ένα συνηθισμένο ισλαμοφοβικό στερεότυπο για τον μουσουλμανικό πληθυσμό της Βρετανίας.

(AP Photo/ Andrew Stuart)

Ο Νετανιάχου, αφού επαίνεσε την θετική κάλυψη του Ισραήλ από τον δημοσιογράφο Ράντολφ Τσόρτσιλ, γιο του πρώην πρωθυπουργού Ουίνστον Τσόρτσιλ, πριν από μισό αιώνα στη συνέχεια είπε ότι «η πρώτη ισλαμική δημοκρατία με πυρηνικά όπλα θα είναι η Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας».

Οι σχέσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ισραήλ έχουν επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες, ειδικά από τότε που ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε τα καθήκοντά του στο νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ. Λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός, ζήτησε συγγνώμη για την αρχική αντίδραση των Εργατικών στη στρατιωτική δράση του Ισραήλ στη Γάζα, λέγοντας ότι το κόμμα «δεν έπραξε σωστά» και έπρεπε να «τα πάει καλύτερα» υπό την ηγεσία του, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στην προσέγγιση του Ηνωμένου Βασιλείου στη Μέση Ανατολή.

Τον Ιούλιο, δήλωσε ότι θα «κάνει περισσότερα για να ασκήσει πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση», μεταξύ άλλων μέσω περαιτέρω κυρώσεων σε άτομα και οντότητες, καθώς και μιας πιθανής απαγόρευσης του εμπορίου αγαθών με παράνομους οικισμούς.

(AP Photo/Kin Cheung, Pool)

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, είχε κάνει παρόμοια σχόλια κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, λέγοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να γίνει η πρώτη «πραγματικά ισλαμική χώρα που θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, έχει επίσης γίνει συχνός στόχος φυλετικών επιθέσεων από δεξιούς ηγέτες στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένου του Ντόναλντ Τραμπ.

Μουσουλμάνοι ηγέτες στο Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσαν ότι τα εγκλήματα μίσους που στοχοποιούν την κοινότητά τους φτάνουν σε νέα επίπεδα εν μέσω της αύξησης της ακροδεξιάς ρητορικής και της αυξανόμενης υποστήριξης προς τα αντιμεταναστευτικά πολιτικά κόμματα.

Αντιδράσεις

Ο Άβι Νταμπούς, ο οποίος είναι υποψήφιος για την Κνεσέτ με το αντιπολιτευόμενο κόμμα των Δημοκρατικών του Ισραήλ, επιτέθηκε στον Νετανιάχου επειδή χλεύασε έναν κρίσιμο σύμμαχο σε μια εποχή που το Ισραήλ αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή παγκόσμια απομόνωση. «Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει μια φρικτή διπλωματική αποτυχία και αδυναμία να συσπειρώσουμε χώρες στον κόσμο υπέρ των συμφερόντων μας», ανέφερε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ηγούμενος της πιο ακροδεξιάς κυβέρνησης στην ιστορία της χώρας, ο Νετανιάχου έχει αποξενωθεί από τους παραδοσιακούς συμμάχους του Ισραήλ, ενώ παράλληλα ευθυγραμμίζεται με ακροδεξιές προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων με ιστορικό αντισημιτισμού.

Το Γραφείο του Πρωθυπουργού δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό. Την ίδια στάση υιοθέτησε και το Βρετανικό Γραφείο Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης.

Πηγή: The Guardian