Ο νεοεκλεγείς Ούγγρος πρωθυπουργός Μαγιάρ θέλει να συναντηθεί με τον Ζελένσκι τον Ιούνιο

Ονεοεκλεγείς πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πίτερ Μαγιάρ δήλωσε σήμερα ότι πρότεινε να έχει μια συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις αρχές Ιουνίου, ώστε να «ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς σχέσεις» και να επιλυθεί μια διαμάχη σχετικά με τα δικαιώματα των Ούγγρων που ζουν στη δυτική Ουκρανία.

«Πρότεινα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συναντηθούμε στις αρχές Ιουνίου, σε μια συμβολική τοποθεσία, την πόλη Μπερεχόβε (σ.σ. στην Ουκρανία), όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι Ούγγροι», έγραψε ο Μαγιάρ στο Facebook.

Ουκρανία: Δέκα τραυματίες στην Οδησσό σε επίθεση ρωσικών drones

Στο μέτωπο του πολέμου, υπενθυμίζεται ότι ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη διάρκεια της νύκτας στη νότια ουκρανική πόλη της Οδησσού προκάλεσε τον τραυματισμό 10 ανθρώπων, περιλαμβανομένων δύο παιδιών, και ζημιές σε κτίρια κατοικιών, δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Η επίθεση προκάλεσε τη μεγαλύτερη ζημιά στην κεντρική συνοικία Πριμόρσκι, όπου επλήγησαν κτίρια κατοικιών, ένα ξενοδοχείο, καθώς και εγκαταστάσεις, δήλωσε μέσω του Telegram ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Σέρχιι Λισάκ.

Οι περισσότεροι από τους τραυματίες εντοπίζονται στη συνοικία αυτή, δήλωσε ο Λισάκ.

«Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη νύκτα», δήλωσε προσθέτοντας ότι πολυώροφα κτίρια κατοικιών, μονοκατοικίες και οχήματα επλήγησαν σε δύο άλλες συνοικίες.