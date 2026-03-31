Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται στο Ιράν λέει ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Τεχεράνη

Την τοποθεσία όπου βρίσκεται ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αποκάλυψε ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Τεχεράνη.

Όπως είπε σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο RTVI ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται στο Ιράν, αλλά αποφεύγει να κάνει δημόσιες εμφανίσεις «για ευνόητους λόγους».

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ αντικατέστησε τον πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος δολοφονήθηκε την πρώτη μέρα του πολέμου που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι πιστεύουν ότι ο ο Μοτζταμπά είναι τραυματισμένος και πιθανόν παραμορφωμένος.

Τελευταία φορά που επανεμφανίστηκε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ήταν την περασμένη Δευτέρα, όταν επαίνεσε τον νεκρό αρχηγό του ιρανικού ναυτικού, Αλιρεζά Τανγκσίρι, στην πρώτη του δήλωση μετά από 10 ημέρες.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας χαρακτήρισε τον Αλιρεζά Τανγκσίρι «περήφανο και γενναίο διοικητή» που υπηρέτησε ως «προστάτης της ανεξαρτησίας του Ιράν».

Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν εικασίες σχετικά με την κατάσταση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από την έναρξη της αμερικανοισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης.

Η Ρωσία έχει στενούς δεσμούς με το Ιράν, με το οποίο υπέγραψε πέρυσι συνθήκη στρατηγικής εταιρικής σχέσης.