Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι πιο επικίνδυνος από τον πατέρα του λέει πρώην αξιωματούχος του Ιράν

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι απείρως πιο επικίνδυνος από τον προκάτοχό του και πατέρα του, Αλί, καθώς είναι πιο πρόθυμος να πει ψέματα και δίνει λιγότερη αξία στην ανθρώπινη ζωή, δήλωσε στην εφημερίδα The Jerusalem Post ένας πρώην συμφοιτητής του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Ο Τζαμπέρ Ρατζάμπι, ο οποίος εργάστηκε ως σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Ιρανού προέδρου Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ και ως μεσολαβητής για τις πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το καθεστώς στο Ιράκ, μίλησε στην εφημερίδα μέσω ενός γραπτού μεταφραστή από το σπίτι του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου ζει εξόριστος από το 2021.

Προερχόμενος από μια οικογένεια πιστή στο καθεστώς, ο πατέρας του Ρατζάμπι πολέμησε στον πόλεμο Ιράκ-Ιράν και η μητέρα του εργάστηκε για ένα μικρό χρονικό διάστημα στο γραφείο του πλέον δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη. Αυτή η ιστορία ήταν που οδήγησε το καθεστώς να τον στρατολογήσει αφού τον ανακάλυψε να πολεμά στις τρομοκρατικές ομάδες του Μουκτάντα αλ-Σαντρ εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ.

Κατά τη διάρκεια της Μάχης της Νατζάφ το 2004, όπου οι δυνάμεις της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράκ πολέμησαν εναντίον της σιιτικής πολιτοφυλακής με επικεφαλής τον Σαντρ, ο Ρατζάμπι πυροβολήθηκε στον δεξιό ώμο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) τον ανακάλυψαν και τον στρατολόγησαν.

Στη συνέχεια έγινε ιδρυτικό μέλος τόσο του Asa’ib Ahl al-Haq, μιας εξέχουσας σιιτικής ισλαμιστικής παραστρατιωτικής οργάνωσης και πολιτικού κόμματος που υποστηρίζεται από το Ιράν, όσο και του Harakat al-Nujaba, μιας σιιτικής παραστρατιωτικής ομάδας που κάποτε δραστηριοποιούνταν στη Συρία, αλλά τώρα εδρεύει κυρίως στο Ιράκ.

Ο Ρατζάμπι συνάντησε για πρώτη φορά τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στο Κομ, όπου άρχισε να σπουδάζει μαζί του σε ένα θρησκευτικό σεμινάριο. Το Σεμινάριο του Κομ είναι το πιο αναγνωρισμένο κέντρο για την ισλαμική ακαδημαϊκή κοινότητα των Δωδεκαθεϊστών Σιιτών στο Ιράν.

Υποκριτής ο Μοτζτάμπα

«Ο Μοτζτάμπα, εκείνη την εποχή, ήταν πολύ υποκριτής. Λέει κάτι, αλλά μέσα του υπάρχει κάτι εντελώς διαφορετικό», αφηγήθηκε ο Ρατζάμπι στην εφημερίδα The Post. Ο Ρατζάμπι είχε δηλώσει νωρίτερα στην εφημερίδα The Atlantic ότι ο πρώην συνεργάτης του στη μελέτη είχε εμμονή με το τέλος του κόσμου και πίστευε ότι «ο ίδιος θα έχει ένα ιδιαίτερο ρόλο στην επίσπευση της ανθρωπότητας σε αυτό το μονοπάτι».

Η πίστη των δωδεκαδικών σιιτών υποστηρίζει ότι ο 12ος Ιμάμης, ο Μοχάμεντ αλ-Μαχντί, ο οποίος πιστεύεται ότι κρύβεται, θα επιστρέψει στο τέλος των καιρών για να εγκαθιδρύσει μια περίοδο παγκόσμιας δικαιοσύνης στην οποία η καταπίεση θα εξαλειφθεί.

«Είπα πολλά χρόνια πριν, αν ξεσπάσει πόλεμος, ότι ο Μοτζτάμπα θα προσπαθήσει να ελέγξει την περιοχή», υποστήριξε ο Ρατζάμπι. «Ας γνωρίζουν οι Αμερικανοί ότι δεν περιμένουν ότι αν ο Μοτζτάμπα κάνει βήματα πίσω και δηλώσει ότι θέλει να ζήσει ειρηνικά, ότι πρόκειται για την πραγματική του πρόθεση».

Ο Μοτζτάμπα αγνοεί πλήρως την αξία της ανθρώπινης ζωής, τόνισε ο Ρατζάμπι. «Αν μπορεί να σκοτώσει 13.000 από τον λαό του, τότε δεν έχει κανένα πρόβλημα να σκοτώσει 100.000 στο Τελ Αβίβ, γιατί αν δεν σε νοιάζει η ζωή του λαού σου, γιατί να σε νοιάζει η ζωή των άλλων στο Τελ Αβίβ», συνέχισε.

Προβλέποντας πώς θα είναι οι επόμενοι μήνες, και πιθανώς τα χρόνια, υπό τον νέο ανώτατο ηγέτη, ο Ρατζάμπι είπε: «Ο Μοτζτάμπα δεν θα ισχυριστεί, από την πρώτη μέρα στην εξουσία, ότι θέλει να καταλάβει την Αλ-Κουντς (Ιερουσαλήμ). Είναι αντίθετος με τον πατέρα του, ο οποίος θυμώνει, και αυτό είναι ορατό… Ο Μοτζτάμπα μπορεί να πει ψέματα με πολύ καλύτερο τρόπο και ξέρει πώς να κάνει παιχνίδι».

«Θέλει να κερδίσει χρόνο. Θέλει να ξεγελάσει τους Αμερικανούς και την περιοχή για να κερδίσει την εμπιστοσύνη… πιστεύει ότι πρώτα πρέπει να ελέγξει την περιοχή της Μέσης Ανατολής, και για αυτόν είναι περισσότερο θρησκευτικό παρά γεωπολιτικό ζήτημα».

Ο Ρατζάμπι είναι εξοικειωμένος με την ευκολία με την οποία ψεύδεται ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αφηγούμενος την αντίληψή του για τις απόπειρες δολοφονίας του από το ισλαμικό καθεστώς.

Ο Ρατζάμπι είπε ότι εγκατέλειψε την κυβερνητική του θέση στο καθεστώς μαζί με τον Εσφαντιάρ Ραχίμ Μασάι, πρώην ανώτερο βοηθό του Αχμαντινετζάντ, το 2017, προσθέτοντας ότι πήγαν μαζί στη φυλακή.

«Φοβόντουσαν λίγο να με βλάψουν ενώ επέκρινα το καθεστώς», ισχυρίστηκε, αλλά πρόσθεσε ότι η φαινομενική του ικανότητα να συζητά ανοιχτά για τη διαφθορά σταμάτησε όταν άρχισε να μιλάει για τα οικονομικά δίκτυα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. «Τώρα ο κόσμος γνωρίζει ότι έχει ισχυρή οικονομική δύναμη», είπε.

Η οικονομική αυτοκρατορία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ελέγχει μια τεράστια οικονομική αυτοκρατορία αξίας τουλάχιστον τριών δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Λονδίνο, τη Βρετανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εκτός από το Ιράν, ανέφερε το The Media Line, προσθέτοντας ότι κανένα από τα περιουσιακά στοιχεία δεν είναι επίσημα στο όνομά του.

Ο Ρατζάμπι αποκάλυψε ότι επέζησε από μια απόπειρα δηλητηρίασης από το καθεστώς, αν και το αρσενικό κατέστρεψε τα δόντια του, εκτός από μια μεταγενέστερη απόπειρα ηλεκτροπληξίας.

«Όταν με δηλητηρίασαν, ο Μοτζτάμπα ήρθε σε μένα και μου είπε ότι θα διερευνούσε το θέμα, και η δηλητηρίαση δεν είχε καμία σχέση με εκείνον», αφηγήθηκε ο Ρατζάμπι. «Είμαι, ωστόσο, σίγουρος ότι προήλθε από την οικογένεια Χαμενεΐ. Για παράδειγμα, αφού μίλησα για το οικονομικό δίκτυο του Μοτζτάμπα, άρχισε να διερευνάται αυτό το θέμα. Τώρα ο κόσμος γνωρίζει ότι έχει ισχυρή οικονομική δύναμη».

Πέρα από στόχος πολλαπώνδολοφονιών από το ισλαμικό καθεστώς, ο Ρατζάμπι έχει επέζησε από αρκετά τραύματα μάχης από την εποχή που πολεμούσε στις πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν. Θραύσματα σφαίρας παραμένουν σφηνωμένα στο κεφάλι του από πυροβολισμό ελεύθερου σκοπευτή κατά τη διάρκεια των μαχών του το 2017 εναντίον του Ισλαμικού Κράτους.