Ο Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μαξίμου τον Πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα συνάντηση με τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα, τους παίκτες Κώστα Παπανικολάου και Thomas Walkup, καθώς και τον αντιπρόεδρο της ομάδας, Γιώργο Σκινδήλια.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός συνεχάρη την ομάδα για την κατάκτηση της Euroleague, επισημαίνοντας τη σημασία της επιτυχίας τόσο για τον ελληνικό αθλητισμό όσο και για τη διεθνή εικόνα του ελληνικού μπάσκετ. Παράλληλα, συζήτησαν για την πορεία του Ολυμπιακού, τις πρόσφατες επιτυχίες, αλλά και τις προοπτικές του ελληνικού μπάσκετ τα επόμενα χρόνια.

Μάλιστα ο Γιώργος Μπαρτζώκας που φέρει το ψευδώνυμο του «σκακιστή» ως προπονητής, δώρισε μια σειρά αναμνηστικών στον πρωθυπουργό μαζί με ένα σκάκι.