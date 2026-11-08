Ο Μητσοτάκης στον Αυτοκινητόδρομιο Σερρών: Οδήγησε στην πίστα, 11,16 εκατ. για την αναβάθμισή της

Στον Αυτοκινητόδρομιο (πίστα) Σερρών βρέθηκε το πρωί της Κυριακής (08/11) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης , συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς και τους βουλευτές Φωτεινή Αραμπατζή και Θεόφιλο Λεονταρίδη, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην πόλη.

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε η Δήμαρχος Σερρών και πρόεδρος του φορέα Βαρβάρα Μητλιάγκα, όπου μαζί με τα μέλη της διοίκησης του Αυτοκινητοδρομίου τον ξενάγησαν στις εγκαταστάσεις της πίστας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Αυτοκινητόδρομο Σερρών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Αυτοκινητόδρομο Σερρών συνοδευόμεος από τον Τάσο Χατζηβασιλείου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Αυτοκινητόδρομο Σερρών συνομιλεί με φορείς της πόλης

Ο κ. Μητσοτάκης που είχε την ευκαιρία να οδηγήσει στην πίστα, συζήτησε μαζί τους τα αναπτυξιακά θέματα, καθώς και τη χρηματοδότηση 11,16 εκ. ευρώ, η οποία έχει ήδη εγκριθεί από την κυβέρνηση, μέσω του ΕΠΑ Αθλητισμού.

Τι περιλαμβάνει η χρηματοδότηση

-Επανασχεδιασμός και επέκταση της πίστας κατά 1 χλμ. σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή αγωνιστικά πρότυπα.

-Εκσυγχρονισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων.

-Αναβάθμιση του τεχνικού και αγωνιστικού εξοπλισμού.

-Πλήρης συμμόρφωση με τα αυστηρά διεθνή πρότυπα ασφάλειας.

-Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών φιλοδοξεί να καταστεί η πρώτη ελληνική πίστα που θα αποκτήσει πιστοποίηση FIA Grade 3 και FIM Grade B.

Η αναβάθμιση αυτή θα επιτρέψει τη φιλοξενία σημαντικών διεθνών διοργανώσεων αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας, συμπεριλαμβανομένων αγώνων επιπέδου World Superbike.