Ο Μητσοτάκης στο «σπίτι» του Καραμανλή, οι υποψήφιοι με Σαμαρά και ο γαλάζιος εμφύλιος στην ΚΕΔΕ

Γράφει ο «Γέρων»

Στις Σέρρες, που είναι η… έδρα του Καραμανλισμού αλλά δεν θα έχει Καραμανλή στο ψηφοδέλτιό της, επισκέπτεται αύριο ο πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στην πόλη με αφορμή την γιορτή των πολιούχων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ ενώ θα επισκεφθεί τη Μονή Τιμίου Προδρόμου και το χιονοδρομικό κέντρο Λαϊλιά.

Οι Σέρρες που θεωρείται γαλάζιο κάστρο βρίσκεται στη λίστα με τους sos νομούς για το Μαξίμου. Τόσο για το ποια στάση θα ακολουθήσει στις κάλπες ο «καραμανλικός» κόσμος της ΝΔ όσο και για τα αγροτικά.

Είναι πάντως ο πέμπτος νομός της Κεντρικής Μακεδονίας που επισκέπτεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα σε περίπου έναν μήνα: είχαν προηγηθεί Θεσσαλονίκη, και όχι μόνο μια φορά, Χαλκιδική, Πιερία και Κιλκίς. Αυτό νομίζω τα λέει όλα για τη θέση που έχει η Κεντρική Μακεδονία στον γαλάζιο προεκλογικό σχεδιασμό.

Τους άφησε άφωνους χθες τους δημοσιογράφους ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης που κάλυψαν τη συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της Νομαρχιακής Οργάνωσης Θεσσαλονίκης. Εκτίμησε ότι το ΠΑΣΟΚ υποεκτιμάται στις έρευνες και ότι το πραγματικό ποσοστό του είναι στο 30%. Χωρίς σχόλιο…

Από Λοβέρδο και Κασελάκη στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο της ΝΔ μέσω… Άδωνη. Αυτά τα είπαμε για την υποψηφιότητα του γιατρού Απόστολου Ανθόπουλου που ανακοινώθηκε προ ημερών από την Πειραιώς για τη Β’ Θεσσαλονίκης. Σαν έτοιμος από καιρό ο υποψήφιος ανέβασε ένα καλομονταρισμένο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο μετά την επίσημη ανακοίνωση. Ξέχασε όμως να σβήσει από το youtube τις συνεντεύξεις του που «στόλιζε» την κυβέρνηση για την κατάσταση στο ΕΣΥ…

Στα δύο είναι χωρισμένοι οι γαλάζιοι δήμαρχοι που βρίσκονται στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα. Η μια ομάδα συντάσσεται με τον πρόεδρο Λάζαρο Κυρίζογλου, που είναι υπέρ της πιο ήπιας αντίδρασης και διεκδίκησης απέναντι στην κυβέρνηση για τα οικονομικά, η άλλη με τον δήμαρχο 3Β Γιώργο Κωνσταντέλο που είναι υπέρ της πιο δυναμικής στάσης.

Τα έλεγαν χθες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ο δικηγόρος Νίκος Καραγιαννακίδης, πρώην υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ, και ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Αρβανιτίδης. Τι κοινό έχουν; Και οι δύο θα είναι υποψήφιοι βουλευτές με το κόμμα Σαμαρά, ο μεν πρώτος στην Α’ περιφέρεια, ο δε δεύτερος στη Β’ Θεσσαλονίκης. «Κλείδωσε» όπως μαθαίνω και η υποψηφιότητα στη Β’ περιφέρεια του Νίκου Αναστασιάδη, γιού του πρώην βουλευτή της ΝΔ Σάββα.