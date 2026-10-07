Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος τραγούδησε το «Στο ‘πα και στο ξαναλέω» σε μονή του Αγίου Όρους

Μια μοναδική στιγμή βίωσαν όσοι βρέθηκαν στην Μονή Αγίας Άννας του Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια της επίσκεψης εκεί του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, Φιλόθεου.

Όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο, ο κ. Φιλόθεος τραγούδησε μαζί με μοναχούς και ιερωμένους το παραδοσιακό τραγούδι «Στο ‘πα και στο ξαναλέω».

Στο τέλος του τραγουδιού, μάλιστα, όλοι επιδοκίμασαν τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης χτυπώντας συμβολικά τα πιρούνια στα πιάτα τους.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Φιλόθεος ερμηνεύει κάποιο τραγούδι, καθώς το ίδιο είχε κάνει σε συναυλία που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης στις αρχές Ιουνίου όταν τότε τραγούδησε την «Άρνηση» (γνωστό και ως «Στο περιγιάλι το κρυφό»), σε στίχους του Γιώργου Σεφέρη και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.