Ο Μερτς περιμένει εγκατάσταση αμερικανικών πυραύλων στη Γερμανία

Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αναμένουν την ανάπτυξη αμερικανικών πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς στη Γερμανία από το 2026 και μετά.

«Δεν έχω κανένα λόγο να αμφιβάλλω για τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν», δήλωσε ο Μερτς, μετά από συνάντηση που είχε με τον Ρούτε στο Βερολίνο. Δεν υπήρξε κανένα βήμα προς την κατάργηση της αμοιβαίας δέσμευσης ασφάλειας, εξήγησε ο καγκελάριος. Και ο Ρούτε τόνισε ότι «οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στις υποχρεώσεις τους στο ΝΑΤΟ».

Η συμφωνία, που επιτεύχθηκε πέρυσι με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ορίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εγκαταστήσουν πυραύλους Cruise και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στη Γερμανία από το 2026. Σε αυτούς θα περιλαμβάνονται πυραύλοι Cruise Tomahawk με βεληνεκές έως 2.500 χιλιόμετρα, πυραύλους SM-6 και νεοαναπτυγμένα υπερηχητικά όπλα.

Η κυβέρνηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη προβεί σε σαφή δημόσια δήλωση σχετικά με το εάν προτίθεται να εφαρμόσει τις συμφωνίες όπως έχει προγραμματιστεί.

Η νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα αναφέρει ότι ο στόχος των ΗΠΑ είναι οι Ευρωπαίοι να αναλάβουν την κύρια ευθύνη για την άμυνά τους στο μέλλον. «Γνωρίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα για την ασφάλειά μας στην Ευρώπη από ό,τι στο παρελθόν», είπε ο Μερτς, παραπέμποντας στη μεγάλη αύξηση των αμυντικών δαπανών και την ικανοποίηση των στόχων του ΝΑΤΟ. Ο Ρούτε εκτίμησε ότι η νέα στρατηγική ασφαλείας ότι δηλώνει σαφώς πως οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στην Ευρώπη και την ευρωπαϊκή ασφάλεια.