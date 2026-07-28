Ο Μερτς απαιτεί περικοπές «εκατοντάδων δισ. ευρώ» στον προϋπολογισμό της ΕΕ

Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σήμερα ότι το σχέδιο της Κομισιόν για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ύψους σχεδόν 2 τρισ. ευρώ, θα πρέπει να μειωθεί κατά πολλές εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα «απαράδεκτη» την πρόβλεψη για τη δημιουργία 2.500 νέων θέσεων εργασίας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μίχολ Μάρτιν, ο Μερτς χαρακτήρισε το σχέδιο της Επιτροπής «απαράδεκτο» και «μη ισορροπημένο».

«Γι’ αυτό χρειαζόμαστε ένα σχέδιο προϋπολογισμού με περικοπές, συνολικού ύψους αρκετών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτές οι περικοπές είναι απολύτως αναγκαίες», δήλωσε.

Ο Γερμανός καγκελάριος επέκρινε επίσης το σχέδιο της Επιτροπής για αύξηση του προσωπικού της ΕΕ, το οποίο, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, είναι απαραίτητο λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας που συνδέεται με τις τρέχουσες γεωπολιτικές κρίσεις διεθνώς.

«Είναι απαράδεκτο να προβλέπεται τώρα η δημιουργία 2.500 νέων θέσεων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δεν πρόκειται να το αποδεχθούμε», τόνισε ο Μερτς, σημειώνοντας ότι η Γερμανία θα έχει μειώσει το προσωπικό του δημόσιου τομέα της κατά 8% έως το 2029.

Στο πλαίσιο της ιρλανδικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η Ιρλανδία θα πρέπει να καταθέσει νέα πρόταση για τον προϋπολογισμό πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ τον Οκτώβριο.

Ο Μάρτιν καλείται να αντιμετωπίσει το ιδιαίτερα δύσκολο έργο της εξισορρόπησης των απαιτήσεων του Μερτς για περικοπές με τις πιέσεις χωρών που υποστηρίζουν το σχέδιο ενός μεγαλύτερου προϋπολογισμού, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Πολωνία.

Η πρόταση της προηγούμενης, κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου, η οποία προέβλεπε περικοπές 2% σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής τον Ιούνιο, κρίθηκε ανεπαρκής από τη Γερμανία και τους Βορειοευρωπαίους συμμάχους της.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Ιρλανδός πρωθυπουργός εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στις γερμανικές απαιτήσεις, δηλώνοντας ότι θα «ακούσει προσεκτικά τον καγκελάριο για το τι θεωρεί σημαντικό για τη Γερμανία».

Πρόσθεσε ακόμη: «Πιστεύω ότι, αν όλοι προσεγγίσουμε το ζήτημα με το σωστό πνεύμα, θα είναι εφικτό να επιτευχθεί συμφωνία έως το τέλος του έτους».

Ενα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα για την Ιρλανδία είναι η θέσπιση νέων πανευρωπαϊκών φόρων για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού, των λεγόμενων «ιδίων πόρων», οι οποίοι απαιτούν ομόφωνη έγκριση από όλα τα κράτη-μέλη.

Η Κομισιόν είχε προτείνει, πέρυσι, πέντε νέες πηγές ιδίων πόρων – μεταξύ των οποίων υψηλότερους φόρους στα προϊόντα καπνού και έναν αμφιλεγόμενο φόρο σε επιχειρήσεις εντός Ε.Ε. – προκειμένου να εξασφαλιστούν νέα έσοδα για την κάλυψη των αυξανόμενων δαπανών στους τομείς της άμυνας και της ανταγωνιστικότητας.

Η Γερμανία έχει εκφράσει έντονη αντίθεση στον φόρο επί των επιχειρήσεων και έχει απορρίψει προτάσεις σύμφωνα με τις οποίες η Επιτροπή θα μπορούσε να εξαιρέσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να επιτευχθεί συμβιβασμός.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου, ο Μάρτιν επανέλαβε επίσης την αντίθεση της Ιρλανδίας στην επιβολή ψηφιακού φόρου, πρόταση που έχει λάβει την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Οπως προειδοποίησε, ένα τέτοιο μέτρο θα υπονόμευε την περσινή εμπορική συμφωνία «Turnberry» μεταξύ της Ε.Ε. και των ΗΠΑ.