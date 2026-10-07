Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα: Ως ανθρώπινο γένος οφείλουμε στην Ελλάδα πολλά

Στη βαθιά επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και της αμερικανικής πολιτικής παράδοσης επικεντρώθηκε η ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, από την Πνύκα, με εκτενείς αναφορές στην Αθήνα, τον Παρθενώνα, την αρχαία ελληνική σκέψη και την έννοια της αριστείας

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Με αφετηρία την καταστροφή της Ακρόπολης από τους Πέρσες το 480 π.Χ. και την οικοδόμηση του Παρθενώνα λίγες δεκαετίες αργότερα, ο Ρούμπιο επιχείρησε να παρουσιάσει την ελληνική αρχαιότητα ως μία από τις βαθύτερες πηγές της δυτικής πολιτικής και πολιτισμικής ταυτότητας.

Στη συνέχεια συνέδεσε αυτή την ιστορική παρακαταθήκη με τις σημερινές επιλογές της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ για την εθνική ισχύ, την επαναβιομηχάνιση, την τεχνολογική υπεροχή, την άμυνα και την αναδιάταξη της διατλαντικής σχέσης.

Από την καταστροφή της Ακρόπολης στον Παρθενώνα

Ο Ρούμπιο ξεκίνησε την ομιλία του με μια ιστορική αναδρομή στην Αθήνα του 480 π.Χ., όταν ο στρατός του Ξέρξη εισέβαλε στην πόλη. Οι περισσότεροι Αθηναίοι είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα, όμως κάποιοι παρέμειναν στην Ακρόπολη και επιχείρησαν να αντισταθούν στις περσικές δυνάμεις. Η αντίσταση τελικά κάμφθηκε. Οι Πέρσες κατέστρεψαν τα ιερά και λεηλάτησαν την Ακρόπολη.

Λίγες δεκαετίες αργότερα, η Αθήνα του Περικλή θα δημιουργούσε πάνω στον ίδιο λόφο ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα του δυτικού πολιτισμού, τον Παρθενώνα. Για τον Ρούμπιο, αυτή η ιστορική συνέχεια αποτελεί μέρος της ιδιαίτερης δύναμης που εξακολουθεί να ασκεί η αρχαία Ελλάδα στη δυτική ιστορική μνήμη. «Οι αρχαίοι Έλληνες φαίνεται να ασκούν μια σχεδόν μυστικιστική επιρροή στη μνήμη μας. Μας καλούν πίσω σε αυτούς ξανά και ξανά», ανέφερε.

Ο Παρθενώνας, όπως σημείωσε, παραμένει επί περίπου 25 αιώνες, ενώ αυτοκρατορίες δημιουργήθηκαν και κατέρρευσαν γύρω του.

«Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της Ελλάδας»

Μετά την ιστορική αναδρομή, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών πέρασε στη σχέση της ελληνικής αρχαιότητας με τη συγκρότηση των Ηνωμένων Πολιτειών. «Η ιστορία της Αμερικής, η ιστορία της δικής μου χώρας, είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της Ελλάδας», τόνισε.

Έφερε ως παραδείγματα την αρχιτεκτονική των αμερικανικών κυβερνητικών κτιρίων, τις κολόνες, τους θόλους και τα μνημεία της Ουάσιγκτον, αλλά και τη Φιλαδέλφεια, την πόλη όπου διαμορφώθηκε το αμερικανικό Σύνταγμα και η οποία φέρει ελληνικό όνομα.

Ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι οι ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν βαθιά γνώση της κλασικής ιστορίας και της αρχαίας ελληνικής πολιτικής σκέψης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Πλούταρχο, παρουσιάζοντάς τον ως έναν από τους αρχαίους συγγραφείς με σημαντική επιρροή στην πολιτική σκέψη των πρώτων χρόνων της αμερικανικής δημοκρατίας.

Η Αθήνα, σύμφωνα με τον Ρούμπιο, έδωσε στη Δύση τη δημοκρατική πολιτική παράδοση, ενώ ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης επηρέασαν καθοριστικά τις δυτικές αντιλήψεις για τον νόμο, την αρετή, την πολιτεία και την ιδιότητα του πολίτη.

Ακόμη και βασικές έννοιες του σύγχρονου πολιτικού λεξιλογίου, όπως η δημοκρατία, η τυραννία και η πολιτική, έχουν ελληνικές ρίζες.

Η ελληνική κληρονομιά πέρα από τη δημοκρατία

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι η επιρροή της Ελλάδας στη Δύση δεν περιορίζεται στους θεσμούς.

Κατά την ανάλυσή του, η αρχαία Ελλάδα εξέφρασε για πρώτη φορά με ολοκληρωμένο τρόπο χαρακτηριστικά τα οποία αργότερα θα γίνονταν συστατικά στοιχεία του δυτικού πολιτισμού.

Ατομικότητα, φιλοδοξία, εξερεύνηση, δημιουργία, επιθυμία για περιπέτεια, ανάληψη κινδύνου, αναζήτηση της δόξας και ακόρεστη περιέργεια για τον κόσμο.

Ο Ρούμπιο στάθηκε ιδιαίτερα στην ελληνική πεποίθηση ότι το άγνωστο μπορεί να γίνει γνωστό.

Οι Έλληνες, όπως υποστήριξε, δεν περιορίστηκαν στην καταγραφή της δικής τους ιστορίας. Ταξίδεψαν, παρατήρησαν και κατέγραψαν άλλους λαούς και πολιτισμούς.

Με αυτή την έννοια, σύμφωνα με τον ίδιο, η ελληνική παράδοση έθεσε τις βάσεις για μια αντίληψη του κόσμου που αντιμετωπίζει τη γνώση ως κάτι που πρέπει διαρκώς να διευρύνεται.

Η αριστεία ως τρόπος ζωής

Κεντρικό σημείο της ομιλίας αποτέλεσε η αρχαιοελληνική έννοια της αριστείας.

Ο Ρούμπιο παρουσίασε τον ελληνικό πολιτισμό ως φορέα μιας συγκεκριμένης αντίληψης για τον άνθρωπο, την αρετή, την αλήθεια, το αγαθό και το ωραίο.

«Για τους Έλληνες της αρχαιότητας, η επιδίωξη της αριστείας ήταν η κυριότερη αξία της ανθρώπινης ύπαρξης», ανέφερε.

Η φιλοσοφία, η ποίηση, η γυμναστική, το θέατρο, ο αθλητισμός, η τέχνη, η πολιτική και ο πόλεμος παρουσιάστηκαν ως πεδία διαρκούς συναγωνισμού.

Η αρχαία ελληνική πόλις, κατά τον Ρούμπιο, λειτουργούσε ως μια αρένα μέσα στην οποία ο πολίτης δοκίμαζε τις δυνατότητές του και επιχειρούσε να γίνει καλύτερος, ισχυρότερος και ικανότερος.

Μέσα από αυτή την προσέγγιση άσκησε και κριτική σε σύγχρονες κοινωνικές αντιλήψεις που, όπως υποστήριξε, επιδιώκουν έναν κόσμο πλήρους ασφάλειας, περιορισμένου ρίσκου και αποφυγής της ήττας.

Κατά την τοποθέτησή του, η τάση να χαμηλώνουν τα κοινωνικά πρότυπα ώστε να αποφεύγεται η αποτυχία βρίσκεται σε αντίθεση με την ελληνική αντίληψη της υπέρβασης και του συναγωνισμού.

Από την αρχαιότητα στο δόγμα Τραμπ

Το ιστορικό και φιλοσοφικό μέρος της ομιλίας αποτέλεσε τη βάση για την παρουσίαση της σημερινής αμερικανικής στρατηγικής.

Ο Ρούμπιο έθεσε το ερώτημα εάν η Δύση θα αποφασίσει να δράσει όσο εξακολουθεί να διαθέτει τη δυνατότητα επιλογής.

«Με τον πρόεδρο Τραμπ, όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν τις αποφάσεις τους», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν την ενίσχυση της εθνικής τους ισχύος, την ανάκτηση του ελέγχου κρίσιμων αλυσίδων εφοδιασμού, την επαναβιομηχάνιση της οικονομίας και την επιδίωξη τεχνολογικής και βιομηχανικής υπεροχής.

Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει την προηγμένη παραγωγή, την ενέργεια, τις νέες τεχνολογίες, τις κρίσιμες πρώτες ύλες και τη διαστημική εξερεύνηση.

Ο Ρούμπιο συνέδεσε ευθέως την οικονομική και τεχνολογική ισχύ με την εθνική ασφάλεια.

Για την κυβέρνηση Τραμπ, όπως την περιέγραψε, η βιομηχανική βάση, οι ενεργειακοί πόροι και η τεχνολογική υπεροχή αποτελούν στοιχεία της συνολικής ισχύος ενός κράτους.

«Οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν ότι τα έθνη έχουν συμφέροντα»

Σε ένα από τα περισσότερο πολιτικά σημεία της ομιλίας, ο Ρούμπιο χρησιμοποίησε ξανά το παράδειγμα της αρχαίας Ελλάδας για να περιγράψει την αντίληψη της κυβέρνησης Τραμπ για τις διεθνείς σχέσεις.

«Οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν αφελείς. Κατανοούσαν ότι τα έθνη έχουν συμφέροντα», είπε.

Όπως υποστήριξε, οι Έλληνες γνώριζαν την αξία της σύνεσης και της διπλωματίας, αλλά κατανοούσαν επίσης τη σημασία της ισχύος.

Η πραγματική ισχύς, κατά τον Ρούμπιο, απαιτεί μέσα άμυνας και αποτροπής, αλλά και αξιοπιστία.

Ένας αντίπαλος πρέπει να πιστεύει ότι το κράτος που διαθέτει ισχύ είναι διατεθειμένο να τη χρησιμοποιήσει εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Αυτή την «κλασική αντίληψη της πολιτικής και της τέχνης της διακυβέρνησης», όπως την περιέγραψε, επιδιώκει να επαναφέρει η κυβέρνηση Τραμπ.

Κάλεσμα στην Ευρώπη να «ξυπνήσει»

Το επόμενο μήνυμα της ομιλίας είχε ευρωπαϊκό χαρακτήρα.

Ο Ρούμπιο υποστήριξε ότι η Ευρώπη πρέπει να εγκαταλείψει μια μακρά περίοδο στρατηγικής αδράνειας και να ανακτήσει τη δυνατότητα υπεράσπισης των συμφερόντων της.

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ήπειρος μπορεί να «ξυπνήσει από τον μακροχρόνιο λήθαργο» και να αναζωπυρώσει, όπως είπε, τη φωτιά που άναψε στην Ελλάδα.

Ως πρώτα σημάδια αυτής της μεταβολής παρουσίασε την αύξηση των αμυντικών δαπανών, την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής και την ανάπτυξη νέων στρατιωτικών προγραμμάτων.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι εντάσεις μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών δεν πρέπει να οδηγήσουν σε διάρρηξη της διατλαντικής σχέσης.

«Τα πάθη κατά καιρούς μπορεί να θέσουν σε δοκιμασία τους δεσμούς φιλίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης. Δεν πρέπει όμως να τους διαρρήξουν», ανέφερε.

Η διατλαντική συμμαχία, σύμφωνα με τον ίδιο, πρέπει να είναι ικανή να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες απειλές και να στηρίζεται σε συμμάχους οι οποίοι διαθέτουν πραγματική στρατιωτική, οικονομική και πολιτική ισχύ.

«Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο»

Μέσα σε αυτή τη στρατηγική μετατόπιση, ο Ρούμπιο έδωσε ιδιαίτερη θέση στην Ελλάδα.

«Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μετατόπισης, αυτού του μετασχηματισμού», ανέφερε.

Χαρακτήρισε την Ελλάδα απαραίτητο φίλο τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για την Ευρώπη, αναφερόμενος ειδικά στην ενέργεια, την άμυνα και τη συνεργασία μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών.

Η Ελλάδα παρουσιάστηκε στην ομιλία ως παράδειγμα του τύπου του ευρωπαϊκού συμμάχου που επιθυμεί η σημερινή Ουάσιγκτον. Μια χώρα που επενδύει στην άμυνα, ενισχύει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ και αναλαμβάνει μεγαλύτερο ρόλο στη γεωπολιτική αρχιτεκτονική της περιοχής.

Η εξωτερική πολιτική και το εθνικό συμφέρον

Ο Ρούμπιο έθεσε στη συνέχεια ένα από τα βασικά ιδεολογικά επιχειρήματα της ομιλίας του.

Υποστήριξε ότι στη σύγχρονη δημόσια συζήτηση έχει εδραιωθεί η αντίληψη πως μια «πεφωτισμένη» εξωτερική πολιτική απαιτεί από ένα κράτος να τοποθετεί την παγκόσμια κοινότητα πάνω από τον ίδιο του τον λαό.

Ο ίδιος απέρριψε αυτή την προσέγγιση.

Επικαλέστηκε ξανά την αρχαία Ελλάδα για να υποστηρίξει ότι η αφοσίωση στην πατρίδα και η υπεράσπιση του εθνικού συμφέροντος δεν αποτελούν από μόνες τους εκφράσεις εγωισμού ή αλαζονείας.

Για τον Ρούμπιο, η ελληνική αντίληψη της πολιτικής συνδύαζε την αφοσίωση στην κοινότητα με την προσωπική αρετή και το καθήκον.

Σωκράτης, Θερμοπύλες και Αχιλλέας

Στο τελευταίο τμήμα της ομιλίας, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επέστρεψε στις μορφές του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Αναφέρθηκε στον Σωκράτη, ο οποίος προτίμησε να παραμείνει πιστός στις πεποιθήσεις του ακόμη και με τίμημα τη ζωή του.

Μίλησε για τους 300 Σπαρτιάτες στις Θερμοπύλες, οι οποίοι επέλεξαν να παραμείνουν στη θέση τους απέναντι στην υπέρτερη περσική δύναμη.

Έφερε επίσης ως παράδειγμα τον Αχιλλέα, ο οποίος, σύμφωνα με την ομηρική παράδοση, μπορούσε να επιστρέψει στην πατρίδα του και να ζήσει πολλά χρόνια, αλλά επέλεξε να παραμείνει στην Τροία γνωρίζοντας ότι η επιλογή αυτή θα οδηγούσε στον θάνατό του και στην αιώνια δόξα.

Οι μορφές αυτές χρησιμοποιήθηκαν για να αναδειχθεί η έννοια της αφοσίωσης σε έναν σκοπό μεγαλύτερο από το άτομο.

Από την ελληνική αρετή στη δυτική έννοια του καθήκοντος

Ο Ρούμπιο επιχείρησε στη συνέχεια να ακολουθήσει την ιστορική διαδρομή αυτής της αντίληψης μέσα στη δυτική παράδοση.

Από τους αρχαίους Έλληνες πέρασε στους χριστιανούς μάρτυρες, στον πατριώτη που θυσιάζεται για την πατρίδα του και σε μορφές της ευρωπαϊκής και αμερικανικής ιστορίας που παρέμειναν πιστές στις αρχές τους ακόμη και όταν αυτό είχε προσωπικό κόστος.

«Από τους Έλληνες, η Δύση κληρονόμησε την αίσθηση του καθήκοντος», ήταν το βασικό επιχείρημα.

Κατά την προσέγγισή του, ήρωας είναι εκείνος που παραμένει στη θέση του όταν η παραμονή γίνεται δύσκολη.

Ο στρατιώτης που δεν εγκαταλείπει τη θέση του. Ο καπετάνιος που παραμένει στο πλοίο. Ο άνθρωπος που δεν εγκαταλείπει τον ηθικό του κώδικα όταν αυτός δοκιμάζεται.

Η διάκριση ανάμεσα στη θυσία και τη «λατρεία του θανάτου»

Στο ίδιο πλαίσιο ο Ρούμπιο επιχείρησε να διαχωρίσει αυτή την αντίληψη της αυτοθυσίας από τον θρησκευτικό φανατισμό.

Έφερε ως αντιπαράδειγμα το Ιράν και τους ακραίους θρησκευτικούς κύκλους που, όπως υποστήριξε, εξυμνούν το μαρτύριο και τον θάνατο ως αυτοσκοπό.

Η διαφορά, σύμφωνα με το επιχείρημά του, βρίσκεται στον σκοπό.

Στη δυτική παράδοση που περιέγραψε, ο ήρωας δεν επιδιώκει τον θάνατο. Είναι όμως έτοιμος να τον αντιμετωπίσει εάν αυτό απαιτείται για την υπεράσπιση μιας αρχής, μιας κοινότητας, μιας πατρίδας ή ενός καθήκοντος.

Σε αυτή τη διάκριση ο Ρούμπιο επιχείρησε να συνοψίσει ολόκληρη την πολιτική και ηθική γραμμή της ομιλίας του.

Η αρχαία Ελλάδα παρουσιάστηκε έτσι όχι ως ένα μακρινό ιστορικό κεφάλαιο, αλλά ως πηγή μιας πολιτικής αντίληψης που, κατά τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, εξακολουθεί να αφορά άμεσα τη σημερινή Δύση.

Μια αντίληψη που στηρίζεται στην αριστεία, στη γνώση, στην εθνική ισχύ, στην υπεράσπιση του συμφέροντος, στη συμμαχία μεταξύ ισχυρών κρατών και στην αφοσίωση στο καθήκον.

Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα παρουσιάστηκε από τον Ρούμπιο ως ιστορική αφετηρία της Δύσης και ταυτόχρονα ως κρίσιμος σύγχρονος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών.