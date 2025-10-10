Ο Μακρόν αποφασίζει για τον 6ο πρωθυπουργό: Λεκορνί ή Ζαν-Λουί Μπορλό – Το σενάριο του τεχνοκράτη

Η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση του νέου πρωθυπουργού στην Γαλλία έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται μέχρι το βράδυ να ανακοινώσει από τα Ηλύσια Πεδία, τον έκτο επικεφαλή της κυβέρνησης του, από τότε που επανεξελέγη το 2022.

Εξαιρετικά σημαντική θεωρείται η προγραμματισμένη για τις 15:30 (ώρα Ελλάδας) συνάντηση του Γαλλου προέδρου με τους εκπροσώπους των γαλλικών πολιτικών κομμάτων, εξαιρουμένων του Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν και της Ανυπότακτης Γαλλίας του Ζαν-Λυκ Μελανσόν, που κατήγγειλαν την πραγματοποίηση της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το μεσημέρι το προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων, η συνάντηση «θα πρέπει να είναι μία στιγμή συλλογικής ευθύνης». Οι σοσιαλιστές, οι οικολόγοι και οι κομμουνιστές, που ανήκουν στην αντιπολίτευση και θα είναι παρόντες στη συνάντηση, ανακοίνωσαν ότι προηγουμένως θα πραγματοποιήσουν κοινή συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σκεπτικός ο Εμανουέλ Μακρόν AP Photo/Philippe Magoni, Pool

Ποια είναι ονόματα που «ακούγονται»

Πολλά είναι τα ονόματα που «ακούγονται» και από όλους τους πολιτικούς χώρους.

Ένας εξ αυτών είναι Ζαν Λουί Μπορλό, πρώην υπουργός επί Σιράκ. Ο συντηρητικός ηγέτης Μπρουνό Ρεταγιό δήλωσε ότι μίλησε μαζί του την Πέμπτη και τον περιέγραψε ως «αντισυμβατικό» και «ούτε αριστερό ούτε κοντά στον Μακρόν» – δύο βασικά κριτήριά του για τη στήριξη νέου πρωθυπουργού, χωρίς ωστόσο να δηλώσει αν θα τον στηρίξει.

Ο σοσιαλιστής γερουσιαστής Πατρίκ Κανέρ χαρακτήρισε μια πιθανή τοποθέτηση Μπορλό «τολμηρό στοίχημα», αν και λίγο αργότερα προσπάθησε να μετριάσει τις δηλώσεις του. Έχοντας αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική, δεν απειλεί όσους επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την προεδρία της Γαλλίας.

Ο γραμματέας των Σοσιαλιστών, Πιερ Ζουβέ, προειδοποίησε: «Μόνο ένας πρωθυπουργός της Αριστεράς μπορεί να διασφαλίσει τη σταθερότητα. Οτιδήποτε άλλο είναι επιλογή της πρόκλησης και της διαρκούς πολιτικής αστάθειας». Ο ίδιος πάντως διέψευσε κάθε επαφή με το Ελιζέ: «Αγνοώ τα πάντα», είπε στην AFP, «δεν έχω καμία επικοινωνία με το περιβάλλον του προέδρου».

Η δεξιά (Les Républicains – LR) εμφανίζεται επιφυλακτική μετά την εμπειρία του Μισέλ Μπαρνιέ και του Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Ο απερχόμενος Υπουργός Εσωτερικών και ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Μπρουνό Ρεταϊγιό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής σε μία κυβέρνηση, αλλά χωρίς μακρονιστή πρωθυπουργό.

To τεχνοκρατικό σενάριο

Μεταξύ των σεναρίων που «ακούγονται» είναι αυτό της τεχνοκρατικής κυβέρνησης, μίας κυβέρνησης που θα αποτελείται από οικονομολόγους, διπλωμάτες και ανώτερους δημόσιους υπαλλήλους.

Ο ίδιος ο Λεκορνί, στην τελευταία του συνέντευξη πριν την αποχώρησή του, δήλωσε πεπεισμένος ότι το επόμενο κυβερνητικό σχήμα πρέπει να είναι «πλήρως αποκομμένο από τις προεδρικές φιλοδοξίες».

Το όνομα του Τιερί Μποντέ, προέδρου του Οικονομικού, Κοινωνικού και Περιβαλλοντικού Συμβουλίου, είχε ακουστεί ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2024, πριν ο Μακρόν επιλέξει τελικά τον Μισέλ Μπαρνιέ.

Μια άλλη πιθανή επιλογή για τον Γάλλο πρόεδρο είναι ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος, Πιερ Μοσκοβισί, ο οποίος έχει διατελέσει υπουργός υπό τον Ολάντ, αλλά και υπό τον συντηρητικό Ζακ Σιράκ. Ως επικεφαλής δε του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχει πλήρη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της χώρας και γνωρίζει τους τομείς που πρέπει να γίνουν περικοπές για να μειωθεί το έλλειμμα.

Το παράδοξο σενάριο της παραμονής Λεκορνί

Τέλος, υπάρχει και το πιο παράδοξο σενάριο: ο ίδιος ο Λεκορνί να παραμείνει στο αξίωμα, αλλά με ένα διαφορετικό υπουργικό συμβούλιο. Η πιθανότητα αυτή, σύμφωνα με Le Parisien, συζητείται σοβαρά.

Ο ίδιος δηλώνει ότι «η αποστολή του ολοκληρώθηκε» και ότι «δεν κυνηγά τη θέση».

Παρόλα αυτά, άφησε να εννοηθεί πως συμμερίζεται την ιδέα μιας κυβέρνησης «ανεξάρτητης από τις φιλοδοξίες του 2027».

Newly named Prime Minister Sebastien Lecornu reacts as he speaks at the end of the handover ceremony at the Prime Minister residence, Wednesday, Sept. 10, 2025 in Paris.(Ludovic Marin, Pool Photo via AP) Pool AFP

Ποια είναι τα σενάρια που εξετάζει ο Μακρόν

Μετά την παραίτηση του Λεκορνί, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν έχει τέσσερις επιλογές:

Πρώτον, μπορεί να επιλέξει ένα νέο πρωθυπουργό από το δικό του πολιτικό πεδίο – τον έκτο κατά σειρά από την επανεκλογή του στο αξώμα του προέδρου. Η λύση αυτή, όμως, σύμφωνα με αναλυτές, θα τον οδηγήσει και μαθηματικά στην ίδια αφετηρία.

Δεύτερον να επιλέξει πρωθυπουργό από την αριστερά. Η κίνηση αυτή πιθανόν να του δώσει χρόνο να κυβερνήσει, ωστόσο θέτει σε κίνδυνο την πολιτική του παρακαταθήκη.

Τρίτον, θα μπορούσε να διαλύσει το κοινοβούλιο και να κινήσει τις διαδικασίες για νέες βουλευτικές εκλογές. Αυτό το σενάριο όμως δεν συμφέρει τον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μπορεί να βρεθεί σε ακόμη πιο δεινή θέση. Άλλωστε το ίδιο ακριβώς λάθος είχε κάνει και πέρσι, όταν με απόφαση του οδήγησε τη χώρα σε κάλπες, αποδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο το στρατόπεδο του.