Ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ανακοίνωσε την Τρίτη (13/10) η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια.

«Ζητήσαμε από την πρέσβειρα Γκίλφοϊλ να υποβάλει την παραίτησή της. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε καλή επιτυχία», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Η ανακοίνωση έρχεται μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Γκίλφοϊλ από την Αθήνα.

«Το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι», είχε δηλώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς για το μέλλον της Αμερικανίδας πρέσβειρας

Ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνισε εάν το αίτημα παραίτησης συνδέεται με τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ποιος πρόκειται να διαδεχθεί την Γκίλφοϊλ στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.

Τα δημοσιεύματα που προηγήθηκαν

Η εξέλιξη σημειώνεται στον απόηχο δημοσιευμάτων της Wall Street Journal σχετικά με καταγγελίες για οικονομικές συναλλαγές και τη αμφιλεγόμενη συμπεριφορά της Γκίλφοϊλ.

Μεταξύ άλλων, ο Έρικ Ντίτερς, έχει υποστηρίξει ότι η Γκίλφοϊλ τού ζήτησε 100.000 δολάρια για την εξόφληση προσωπικής οφειλής πιστωτικής κάρτας.

Οι νομικοί εκπρόσωποι της πρέσβειρας δήλωσαν στο CNNi ότι ο Ντέτερς όφειλε χρήματα στην Γκίλφοϊλ για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες, χαρακτηρίζοντας ψευδείς τους ισχυρισμούς του.

«Όταν η κ. Γκίλφοϊλ ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει τον ιδιωτικό τομέα για να αναλάβει δημόσιο αξίωμα, έπραξε όπως κάθε επαγγελματίας: προσπάθησε να διευθετήσει τις εκκρεμείς απαιτήσεις της. Το να ζητάς από έναν πελάτη να πληρώσει για εργασία που έχει ήδη ολοκληρωθεί δεν συνιστά διαφθορά. Είναι το αντίθετο της διαφθοράς», ανέφεραν οι δικηγόροι της.

Η ίδια η πρέσβειρα διέψευσε επίσης, μιλώντας την περασμένη εβδομάδα σε αξιωματούχους της κυβέρνησης, ότι εκείνη έστειλε τα μηνύματα, σύμφωνα με το πρόσωπο που είναι ενήμερο για την υπόθεση.

Το περιβάλλον του προέδρου και του γιου του δήλωσαν στο CNNi ότι θεωρούν το περιστατικό ντροπιαστικό, αν και δεν είναι σαφές εάν θα υπάρξουν συνέπειες για την Γκίλφοιλ. Ο Τραμπ έχει καταστήσει επανειλημμένα σαφές ότι δεν βλέπει με καλό μάτι το να αποκομίζουν κέρδη οι σύμμαχοί του από τη σχέση τους μαζί του.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ AP

Από την πλευρά του ο Ντίτερς δήλωσε τη Δευτέρα (12/10) στο CNNi ότι δεν είχε επικοινωνία με το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή, αλλά ανέφερε ότι απευθύνθηκε στη διευθύντρια του επιτελείου του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, για να την ενημερώσει ότι σκοπεύει να μηνύσει την Γκίλφοιλ για δυσφήμιση, αφού οι δικηγόροι της αμφισβήτησαν τη γνησιότητα μηνυμάτων που φέρεται να του είχε στείλει εκείνη. Όπως είπε, δεν έλαβε απάντηση.