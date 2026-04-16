Ο Λευκός Οίκος αρνείται ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν επέκταση της εκεχειρίας – «Νέες συνομιλίες ενδεχομένως θα λάβουν χώρα στο Πακιστάν»

Ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα στο Πακιστάν, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο οποίος διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία για τη δεύτερη συνάντηση, παρότι οι προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση προχωρούν εποικοδομητικά.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τετάρτη (15/04), διέψευσε τις αναφορές ότι οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει επίσημα παράταση της εκεχειρίας δύο εβδομάδων με το Ιράν, η οποία προβλέπεται να λήξει στις 21 Απριλίου.

Ωστόσο, ανέφερε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν, από τη στιγμή που οι ΗΠΑ αποχώρησαν ξαφνικά από την πρώτη συνάντηση το περασμένο Σαββατοκύριακο, έχουν εξελιχθεί «εποικοδομητικά και συνεχίζονται».

Ερωτηθείσα αν η δεύτερη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί και πάλι στο Πακιστάν, η Λίβιτ απάντησε ότι οι συνομιλίες «πολύ πιθανόν θα γίνουν στον ίδιο τόπο με την προηγούμενη φορά».

«Οι Πακιστανοί έχουν διαδραματίσει τον ρόλο του μεσολαβητή με εξαιρετικό τρόπο καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας… Είναι ο μοναδικός μεσολαβητής σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Αν και υπάρχουν πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο που θέλουν να προσφέρουν τη βοήθειά τους, ο πρόεδρος θεωρεί ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να διευκολύνουμε αυτή την επικοινωνία μέσω των Πακιστανών», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τις αναφορές ότι η Κίνα προμηθεύει όπλα στο Ιράν, η Λέβιτ ανέφερε ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι διαβεβαίωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτό δεν ισχύει, υποδηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον πιστεύει στα λόγια του Πεκίνου, όπως έκανε όταν διατυπώθηκαν παρόμοιες κατηγορίες σχετικά με τη Ρωσία.