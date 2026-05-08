Ο Λεωνίδας Μπακούρας ολοκλήρωσε με επιτυχία τη θητεία του στη Γενική Διεύθυνση των «Μεταλλείων Θράκης»

Η Μεταλλεία Θράκης ανακοινώνει ότι ο κ. Λεωνίδας Μπακούρας περάτωσε με επιτυχία τη θητεία του ως Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας μετά από έναν ιδιαίτερα παραγωγικό κύκλο σημαντικών ορόσημων για την εταιρεία και το έργο του Περάματος.

H Διοίκηση της Eldorado Gold Corporation και της Μεταλλεία Θράκης τον ευχαριστεί θερμά για τις πολύτιμες υπηρεσίες και το εποικοδομητικό έργο που προσέφερε σε ένα τόσο απαιτητικό έργο και του εύχεται καλή συνέχεια σε όλες τις προσωπικές και επαγγελματικές του επιδιώξεις.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του κ. Μπακούρα, τα Μεταλλεία Θράκης οργανώθηκαν και στελεχώθηκαν με σημαντική παρουσία ανθρώπων από την ίδια τη Θράκη, ενίσχυσαν την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα, αναβάθμισαν κρίσιμες υποδομές και συστήματα, και προχώρησαν σε σημαντικές επιστημονικές και τεχνικές εργασίες.

Καθοριστικό βήμα της περιόδου αυτής αποτέλεσε η ολοκλήρωση και υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το Έργο του Περάματος, που σηματοδοτεί την ωρίμανση του εγχειρήματος και ανοίγει τον δρόμο για τα επόμενα στάδια αδειοδότησης.

Παράλληλα, αναπτύχθηκε ουσιαστικός και συστηματικός ανοιχτός διάλογος με την τοπική κοινωνία, την αυτοδιοίκηση, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους θεσμικούς φορείς της Θράκης. Δρομολογήθηκε και υλοποιήθηκε η λειτουργία των Κοινοτικών Κέντρων Ενημέρωσης στο Πέραμα και τον Κόμαρο και των Κέντρων Ενημέρωσης σε Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή και Σάπες, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο δίκτυο πληροφόρησης και επικοινωνίας με τους πολίτες, ενώ αναπτύχθηκαν συνεργασίες με ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής.

Το αποτύπωμα της περιόδου αυτής είναι συγκεκριμένο και δημόσια καταγεγραμμένο: η επανεκκίνηση του Έργου στη Θράκη, η κατάθεση της ΜΠΕ, η ενίσχυση της κοινωνικής παρουσίας της εταιρείας και η δημιουργία πιο ώριμων συνθηκών για το μέλλον της περιοχής και της επένδυσης.

Δήλωση του κ. Λεωνίδα Μπακούρα

«Στη Μεταλλεία Θράκης παραδίδω μια εταιρεία πιο οργανωμένη, πιο στελεχωμένη με ανθρώπους της Θράκης, και με την ολοκληρωμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περάματος ως ορόσημο που ανοίγει την επόμενη φάση του έργου. Ό,τι χτίστηκε, χτίστηκε συλλογικά, από τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους θεσμικούς συνομιλητές που, ακόμη και όταν διαφωνούσαν, το έπραξαν με όρους ουσίας και προοπτικής. Σε αυτούς οφείλω την υπερηφάνεια με την οποία αποχωρώ», δήλωσε ο κ. Λεωνίδας Μπακούρας.

Δήλωση του Προέδρου της «Ελληνικός Χρυσός» και Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της «Μεταλλεία Θράκης», κ. Χρήστου Μπαλάσκα

«Αναγνωρίζω το έργο που έχει συντελεστεί και τη βάση που έχει χτιστεί. Στόχος μας παραμένει η υπεύθυνη ανάπτυξη του Έργου του Περάματος, με σταθερή προσήλωση στις αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές, την ασφάλεια των εργαζομένων, την ουσιαστική επικοινωνία με την τοπική κοινωνία και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τη Θράκη και την ελληνική οικονομία», δήλωσε ο κ. Χρήστος Μπαλάσκας.